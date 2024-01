Medien: Sancho verzichtet für BVB auf Millionen-Summe

IMAGO/Simon Stacpoole

Jadon Sancho steht vor der Rückkehr zum BVB

Die Rückkehr von Jadon Sancho zu Borussia Dortmund lässt zwar weiter auf sich warten. Es kommen allerdings immer mehr Details zu dem aufsehenerregenden BVB-Deal ans Licht.

Wie "Bild" berichtet, verzichtet der 23 Jahre alte Engländer für sein zweites Gastspiel in Schwarz und Gelb auf viel Geld. Satte 2,5 Millionen Euro soll Sancho demnach für seine halbjährige Leihe zum BVB weniger verdienen, als er dies im Falle eines Verbleibs in Manchester tun würde - und das, obwohl er dort für seine Kohle nicht einmal Fußball spielen müsste.

Seit einem Zerwürfnis mit Trainer Erik ten Hag ist Sancho beim englischen Rekordmeister nämlich suspendiert. Nicht einmal mehr die Trainingseinrichtungen der Profis darf der Offensivspieler nutzen. Stattdessen hält er sich im Nachwuchsbereich der Red Devils fit.

Am Hungertuch dürfte Sancho trotz seines Gehaltsverzichts für den BVB-Wechsel nicht nagen. Kolportierte 18 Millionen Euro soll er pro Jahr für seinen noch bis 2026 laufenden Vertrag bei United einstreichen.

Unklar ist bislang, wann in der Personalie endlich Vollzug gemeldet wird. Zuletzt hieß es bei den gewöhnlich gut informierten "Ruhr Nachrichten", zwischen dem BVB und United sei inzwischen alles klar, es gebe aber noch Gesprächsbedarf zwischen Sancho und seinem derzeitigen Arbeitgeber. Dabei stehe die Gehaltsfrage im Mittelpunkt.

BVB bei Jadon Sancho "noch nicht so weit"

"Es hakt auch an dem Stolz von Manchester United. Es ist nicht einfach, es sind immer noch ein paar Leih-Details zu klären. Vielleicht lässt ManUnited den BVB auch etwas zappeln", sagte Transfer-Experte Florian Plettenberg bei "Sky".

Der Reporter zeigt sich aber zuversichtlich, dass die Borussia den Deal noch über die Bühne bringt. "Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass die Leihe klappen wird", sagte er.

Am Montag hatte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke erstmals das Interesse des Revierklubs an Sancho öffentlich bestätigt. "Wir sind aber noch nicht so weit, dass wir ein Ergebnis verkünden können", betonte der Dortmunder Geschäftsführer.