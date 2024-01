Freund enthüllt Zwischenstand bei Bayerns Transferplanung

IMAGO/Jöran Steinsiek

Sportdirektor beim FC Bayern: Christoph Freund

Im Januar steht der FC Bayern unter Transfer-Druck. Neuverpflichtungen sind dringend nötig, um die Saisonziele nicht zu gefährden. Sportdirektor Christoph Freund hat nun verraten, wie der Stand der Dinge beim deutschen Rekordmeister ist.

"Wir haben natürlich schon öfter zusammengesessen, sonst wären wir sehr spät dran. Die ersten vier, fünf Wochen im Januar fehlen uns mit Noussair Mazraoui und Min-Jae Kim zwei Spieler, die beim Afrika-Cup beziehungsweise Asien-Cup sind. Darum haben wir schon seit längerem einige Namen diskutiert", erklärte der Österreicher, der seit September 2023 im Amt ist, im Interview mit "DAZN".

Speziell in der Defensive muss der FC Bayern personell nachlegen, in der ersten Saisonhälfte standen Trainer Thomas Tuchel zwischenzeitlich keine etablierten Innenverteidiger zur Verfügung.

Freund schränkte jedoch ein: "Die Frage ist dann auch immer die der Umsetzbarkeit. Andere Vereine haben mit ähnlichen Themen zu kämpfen und da sind wir jetzt gerade dabei, den ein oder anderen Namen, Deal zu fixieren."

Immerhin ist das Festgeldkonto des FC Bayern gut gefüllt. Angeblich können im Winter bis zu 80 Millionen Euro in neue Spieler investiert werden.

FC Bayern: Freund lobt Austausch mit Tuchel

Bei der Spielerwahl hat Tuchel natürlich ein entscheidendes Wörtchen mitzureden. Von Freund erhielt der Übungsleiter ein Sonderlob für sein Engagement.

"Thomas hat viel Erfahrung und viele Spieler begleitet, viele Topstars schon trainiert und darum diskutieren wir auch viel und befinden uns im Austausch. Es ist immer sehr fruchtbar und sehr spannend", hob der Sportdirektor hervor.

Freund ergänzte: "Der Thomas hat auch schon viel gesehen in seiner Karriere und weiß auch, was einer Mannschaft teilweise noch fehlt und seine Meinung ist auch sehr wichtig."

Ob in München bis zum Wiederbeginn der Fußball-Bundesliga Transfers abgewickelt sein könnten, blieb unterdessen offen. Am Freitagabend (20:30 Uhr) trifft der FC Bayern in der heimischen Allianz Arena auf die TSG Hoffenheim.