Bayern-Boss gesteht riskante Kaderplanung

IMAGO/Eduard Martin

Der FC Bayern hatte in der Hinserie mit personellen Problemen zu kämpfen

Der FC Bayern hat eine erste Saisonhälfte mit Höhen und Tiefen erlebt. Womöglich wäre für den deutschen Rekordmeister trotz überwiegend ansprechender Ergebnisse noch mehr drin gewesen, wenn der Kader breiter aufgestellt gewesen wäre. Auch Sportdirektor Christoph Freund sah die Mannschaft "auf Kante genäht".

Obwohl er während der Sommer-Transferperiode noch gar nicht im Amt war, hatte Christoph Freund als designierter neuer Sportdirektor bereits im Blick, was beim FC Bayern passierte.

Anfang September wechselte der Österreicher dann offiziell von RB Salzburg an die Säbener Straße, wo er künftig vor allem sein Gespür für Talente einbringen soll.

Eine Erfolgsformel für die Arbeit als Transferplaner gibt es Freund zufolge jedoch nicht. "Was ist ein erfolgreicher Kader im Endeffekt? Im Nachhinein immer dann, wenn sie Ziele erreichen, wenn sie Titel gewinnen. Aber ich denke, eine gesunde Kadermischung ist ganz, ganz wichtig. Dass eine gute Energie im Kader herrscht und ein guter Konkurrenzkampf", betonte er im Interview mit "DAZN".

Freund: Kader des FC Bayern "auf Kante genäht"

Freund verdeutlichte, dass zahlreiche Parameter bei einem Transfer zu beachten sind.

"Im Endeffekt ist es immer eine Entscheidungsfindung, die gar nicht so einfach ist. Wie groß soll der Kader wirklich sein, um auch jungen Spielern, die natürlich auch die Qualität mitbringen müssen, die Chance zu geben, dass sie auf Einsatzminuten kommen?", gab der 46-Jährige zu bedenken.

Zugleich machte Freund keinen Hehl aus der Tatsache, dass das Aufgebot des FC Bayern in den vergangenen Monaten grenzwertig klein war.

"Im Nachhinein betrachtet war es so, wie wir es im Sommer gesagt haben, dass wir schon bei einigen Spielen auf Kante genäht waren. Also so, dass nichts mehr passieren durfte", gestand der langjährige Salzburg-Funktionär: "Jetzt zum Schluss oder auch zwischendrin im Cup war es schon sehr eng und jetzt auch gegen Stuttgart."

Nichtsdestotrotz habe der FC Bayern auch dank Trainer Thomas Tuchel "eine richtig gute Vorrunde gespielt", hob Freund hervor.