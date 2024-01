Allianz Arena leuchtet zum Beckenbauer-Gedenken

IMAGO/Matthias Koch

Die Allianz Arena soll in den kommenden Tagen für Franz Beckenbauer erstrahlen

Der FC Bayern gedenkt des verstorbenen deutschen Fußball-Kaisers Franz Beckenbauer auf der größtmöglichen Bühne.

In Erinnerung an die Klublegende wird die Münchner Allianz Arena in den kommenden Tagen in den Abendstunden von 16:30 Uhr bis 23:00 Uhr mit dem Schriftzug "Danke Franz" erstrahlen. Das teilte der deutsche Rekordmeister am Dienstag mit.

Zum Ausklang wird die Sonderbeleuchtung auch am Freitag beim Bundesliga-Heimspiel der Bayern gegen die TSG Hoffenheim (20:30 Uhr) von 16:30 Uhr bis 1:00 Uhr zu sehen sein.

Beckenbauer, einer der größten Fußballer der Geschichte und eine der prägendsten Figuren in der Historie des FC Bayern, war am Sonntagabend verstorben.