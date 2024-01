Unterstützung von Tönnies? Schalke-Boss reagiert

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Matthias Tillmann ist beim FC Schalke 04 gefragt

Matthias Tillmann soll den FC Schalke 04 zurück in ruhiges Fahrwasser führen. Der neue Vorstandsvorsitzender muss in Gelsenkirchen viele offene Fragen beantworten, auch die nach Clemens Tönnies. Der S04-Boss gibt sich diesbezüglich pragmatisch.

Beim FC Schalke 04 ist es zuletzt zu einem Treffen mit wichtigen Sponsoren gekommen. Clemens Tönnies war hierbei zugegen. Der 67-Jährige vertrat das Unternehmen Böklunder.

"Ich fand den Austausch gut. Für mich war es interessant, die andere Seite zu verstehen, wie wichtige Sponsoren auf Schalke schauen. Es war ein Kennenlerntreffen, das wir sicherlich wiederholen werden", kommentierte S04-Vorstandsvorsitzender Tillmann die Zusammenkunft mit den Sponsoren im Interview mit der "WAZ".

Der 40-Jährige wurde von der Regionalzeitung in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass Tönnies Geld habe und gefragt, wo das Problem sei.

"Die Fragestellung ist so ja bewusst verkürzt und vereinfacht. Es gibt auch andere Menschen, die viel Geld haben und Schalker sind. Am Ende ist grundsätzlich die Frage, ob man partnerschaftlich zusammenarbeiten möchte. Wenn man sich da einigt, machen wir das", reagierte Tillmann hierauf.

FC Schalke 04: Clemens Tönnies bald wieder gefragt?

Tönnies war bis zum Sommer 2020 als Aufsichtsratsvorsitzender beim FC Schalke 04 aktiv. Axel Hefer bekleidet inzwischen dieses Amt.

"Ich habe Clemens Tönnies bei dem Sponsorentreffen zum ersten Mal kennengelernt. Was da eventuell zwischen Axel Hefer und Clemens Tönnies ist, ist eine Sache zwischen den beiden. Es geht nicht um Einzelpersonen, es geht um Schalke 04", stellte Tillmann bezüglich des kolportierten Konflikts klar.

FC Schalke 04: Matthias Tillmann startet ergebnisoffen

Die Königsblauen rangieren aktuell auf dem 14. Platz in der 2. Bundesliga. Die direkte Rückkehr in das deutsche Fußball-Oberhaus ist bereits vor dem Beginn der zweiten Saisonhälfte in weite Ferne gerückt.

"Wenn wir maximal weitere zwei Jahre 2. Liga spielen, gibt es keine Probleme", sagte Tillmann über die finanziellen Planungen beim Revierklub: "Wenn wir langfristig 2. Liga spielen, werden wir gezwungen sein, etwas zu machen."

Der Verkauf von bis dato unberührten Marketing- und Cateringrechte sei dann eine Option. "Ich komme von außen herein, stehe allem neutral gegenüber und sage: Lasst uns alle Optionen auf den Tisch legen", so der neue starke Mann des FC Schalke 04.