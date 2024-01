Schweigeminute und Trauerflor für Beckenbauer

IMAGO/Blatterspiel/SID/IMAGO/Blatterspiel

In der Bundesliga wird es vor den Partien jeweils eine Schweigeminute geben

Nach dem Tod von Franz Beckenbauer wird es vor den Spielen in der Bundesliga am 17. Spieltag am Wochenende eine Gedenkminute geben. Zudem empfahl die Deutsche Fußball Liga (DFL) das "Tragen eines Trauerflors", wie der Ligaverband am Dienstag bekannt gab. Bayern München eröffnet den Spieltag am Freitagabend (20.30 Uhr/Sat.1 und DAZN) gegen die TSG Hoffenheim.

In Erinnerung an die Klublegende Beckenbauer wird die Münchner Allianz Arena in den kommenden Tagen in den Abendstunden von 16.30 Uhr bis 23.00 Uhr mit dem Schriftzug "Danke Franz" erstrahlen. Zum Ausklang wird die Sonderbeleuchtung auch beim Spiel gegen Hoffenheim zu sehen sein.

Beckenbauer, einer der größten Fußballer der Geschichte und eine der prägendsten Figuren in der Historie des FC Bayern, war am Sonntagabend verstorben. Er wurde 78 Jahre alt.