Schocknachricht für Bayer und Boniface

IMAGO/Laci Perenyi

Bitterer Rückschlag für Victor Boniface

Die schlimmen Befürchtungen haben sich bestätigt. Bayer Leverkusens Top-Stürmer Victor Boniface fällt nach seiner Verletzung im Länderspiel lange aus.

Bittere Nachricht für den Bundesliga-Tabellenführer: Wie Bayer Leverkusen am Dienstagmittag mitteilte, hat Torjäger Victor Boniface eine Muskelsehnenverletzung im rechten Adduktorenbereich erlitten. Der 23-Jährige muss daher in den kommenden Tagen operiert werden. Dies habe eine MRT-Untersuchung in Köln ergeben.

Dadurch wird Boniface der Werkself in den kommenden Wochen fehlen. Er könne "voraussichtlich Anfang April wieder in den Kader" des Bundesliga-Spitzenreiters zurückkehren, hieß es in dem Statement.

Boniface verpasst großen Teil der Rückrunde

Boniface wird somit nicht nur den Afrika-Cup, sondern auch einen Großteil der Bundesliga-Rückrunde fehlen. Zudem wird der Stürmer in der Europa League und im DFB-Pokal-Viertelfinale (gegen den VfB Stuttgart) für Bayer 04 ausfallen.

Der Angreifer hatte sich bei einem Training der nigerianischen Auswahl verletzt. Er wollte eigentlich mit der Nationalelf beim Afrika-Cup teilnehmen.

Bereits zuvor hatte Boniface seiner Mannschaft via Instagram viel Glück für das Turnier gewünscht, das vom 13. Januar bis zum 11. Februar in der Elfenbeinküste ausgetragen wird. "Viel Glück Jungs. Ich wünsche euch nur das Beste", schrieb er bei Instagram, gefolgt von einem gebrochenen Herzen. Nach der Verletzung war er nach Deutschland zurückgekehrt, um sich genauer untersuchen zu lassen.

Boniface war im vergangenen Sommer von belgischen Erstligisten Union Saint-Gilloise nach Leverkusen gewechselt. Er ist mit zehn Toren und sieben Torvorlagen Leverkusens bester Torschütze der bisherigen Bundesliga-Saison. Auch dank der Tore des Nigerianers stürmte Leverkusen erfolgreich durch die Hinserie und thront noch vor dem FC Bayern an der Tabellenspitze.