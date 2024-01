Details zum PSG-Interesse an Kimmich enthüllt

IMAGO/Pius Koller

PSG hat offenbar Joshua Kimmich ins Visier genommen

Paris Saint-Germain ist offenbar heiß auf Joshua Kimmich vom FC Bayern. Wird der Nationalspieler mit einem PSG-Profi verrechnet?

Ein wildes Gerücht umrankt den FC Bayern: Paris Saint-Germain geht bei Joshua Kimmich in die Transfer-Offensive.

Wie neben "L'Equipe" auch "Sky" berichtet, arbeiten die Pariser an einem Transfer des 28-Jährigen. Der TV-Sender bringt neue Details zum Interesse von PSG an dem Mittelfeldspieler des FC Bayern ans Tageslicht. Laut "Sky" will PSG Kimmich sogar noch in diesem Winter verpflichten.

"Sie haben ihn nicht nur auf der Liste. Es wurden bereits Intermediäre eingeschaltet, die zwischen PSG und der Kimmich-Seite sowie den Bayern vermitteln und erste Informationen einholen sollen", heißt es in dem "Sky"-Bericht.

Der PSG-Plan mit Kimmich

Zunächst hatte die französische Zeitung "L'Equipe" von dem Interesse des französischen Meisters berichtet. Laut dieser Meldung ist auch PSG-Coach Luis Enrique für einen zeitnahen Wechsel. Der PSG-Plan: Kimmich könnte zunächst auf der rechten Abwehrseite Achraf Hakimi ersetzen, bis der Marokkaner vom Afrika-Cup zurückgekehrt ist. Danach soll der deutsche Nationalspieler ins Mittelfeld der Franzosen rutschen.

Wie "L'Equipe" berichtet, könnte Kimmich zudem mit Nordi Mukiele "verrechnet" werden. Denn an dem 26-Jährigen sollen die Bayern wiederum sehr interessiert sein. Angeblich haben die Bayern ein Angebot in Höhe von 25 Millionen Euro für den ehemaligen Leipziger Verteidiger abgegeben, um die eigene Defensive zu verstärken.

Offizielle Aussagen seitens der beiden Klubs gab es bisher nicht.

Nach "Sky"-Einschätzung sei ein solcher Verrechnungs-Deal aber "absolut ausgeschlossen". Ein Winter-Abgang von Kimmich nach Frankreich sei kein Thema. Ganz generell sei PSG für Kimmich indes eine "ganz, ganz konkrete Option", wahrscheinlicher aber ein Transfer im kommenden Sommer.

Kimmich hat in München noch einen Vertrag bis 2025. In den vergangenen Monaten hatte es immer wieder Gerüchte um einen Wechsel ins Ausland gegeben.