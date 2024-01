Der BVB-Plan mit Bender und Sahin

David Inderlied/dpa

Sven Bender (l) und Nuri Sahin (M) sind seit dem Jahreswechsel Teil des BVB-Trainerteams.

Die beiden neuen Co-Trainer Nuri Sahin und Sven Bender arbeiten bei Borussia Dortmund nach einer klaren Rollenverteilung.

Bender werde "den Fokus auf unser Defensivverhalten richten", verriet Chefcoach Edin Terzic in einem Klub-Interview auf Youtube: "Bei Nuri ist es so, dass er sich fokussieren wird auf alle offensiven Abläufe. Ich glaube, das war auch seine große Stärke als Spieler, dass er ein unglaublich tolles Gefühl hatte für offensive Abläufe, für Räume."

Terzic lobte die Zusammenarbeit mit den beiden früheren BVB-Profis, die seit dem Jahreswechsel zum Trainerteam gehören. "Die Gespräche sind sehr intensiv, sehr lang, aber machen unglaublich viel Spaß - weil es um Fußball geht", sagte Terzic: "Ich fühle mich extrem gut dabei, weil ich merke, dass ich sehr starke Partner an meiner Seite habe, um dann das Maximum in der Rückrunde zu erreichen."

Terzic: Bender und Sahin stehen für besondere Werte

Auch die neuen Assistenten berichten von einem leistungsfördernden Arbeitsklima unter Terzic. "Er lässt uns sehr viel Freiraum, er lässt uns auch unsere Ideen ausleben", erzählte Sahin, der vor seiner Rückkehr nach Dortmund seinen Vertrag als Cheftrainer beim türkischen Erstligisten Antalyaspor aufgelöst hatte. Er habe "ganz ordentliche Ideen in meinem Bereich" und wisse, "was ich will bei Borussia Dortmund, wo wir anpacken müssen", erklärte der frühere Mittelfeldspieler.

Genau wie Sahin will auch Bender mit einer offenen und ehrlichen Art agieren. "Ich glaube, dass ich sehr authentisch bin und dass jeder weiß, was er von mir kriegt", sagte der frühere Defensivspieler.

Bender und Sahin würden zudem auf und neben dem Platz für besondere Werte stehen, meinte Terzic, "die wollten wir einfach wieder zurück zum BVB bringen".