"Absolute Wunschlösung" des FC Bayern aufgedeckt

IMAGO/Niviere David/ABACAPRESS.COM

Nordi Mukiele ist heißer Transfer-Kandidat des FC Bayern

Der FC Bayern treibt seine Kaderplanung voran. Zahlreiche Kandidaten werden aktuell mit den Münchnern in Verbindung gebracht. Bei einem Verteidiger wird der Flirt nun offenbar heißer.

Wie "Sky" berichtet, ist Nordi Mukiele die "absolute Wunschlösung" des FC Bayern für die rechte Abwehrseite. Der 26-Jährige stehe an der Säbener Straße aktuell "hoch im Kurs", so der TV-Sender.

Der deutsche Rekordmeister hatte im Sommer Benjamin Pavard (Inter Mailand) sowie Josip Stanisic (Leihe zu Bayer Leverkusen) abgegeben. Noussair Mazraoui und Konrad Laimer kamen im Verlauf der ersten Saisonhälfte zumeist als Rechtsverteidiger zum Einsatz. Bouna Sarr laboriert an einer schweren Kreuzbandverletzung.

Aufgrund dessen sucht der FC Bayern momentan auf dem Transfermarkt nach personeller Verstärkung. Die Münchner sollen "konkrete und fortgeschrittene Gespräche" mit PSG führen, vermeldet "Sky". Mukiele besitzt an der Seine noch einen Vertrag bis 2027. Der FC Bayern plant wohl eine Leihe mit anschließender Kaufoption.

Mukiele kann sich Wechsel zum FC Bayern vorstellen

Mukiele soll einem Wechsel an die Säbener Straße positiv gegenüberstehen. Der Franzose kennt die Bundesliga bereits aus seiner Zeit bei RB Leipzig. Zwischen 2018 und 2022 spielte er für die Sachsen. Mukiele ist bei PSG hingegen nur noch Reservist.

Ein Wechsel nach München könnte Abhilfe schaffen. Bayerns Sportdirektor Christoph Freund macht in der Transfer-Angelegenheit scheinbar Tempo.

Die französische Sportzeitung "L'Equipe" will erfahren haben, dass Paris Saint-Germain in Erwägung zieht, Mukiele in einem Deal mit Joshua Kimmich zu verrechnen. Ein Winter-Abschied des Mittelfeldmanns vom FC Bayern ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge aber unwahrscheinlich.

Vielmehr soll Kimmich, dessen Arbeitspapier an der Isar noch bis 2025 datiert ist, mindestens bis zum Sommer bleiben.