Eintracht Frankfurt gibt wohl Mega-Angebot für U18-Juwel ab

IMAGO/EMMA WALLSKOG

Lucas Bergvall steht auf der Eintracht-Wunschliste

Eintracht Frankfurt arbeitet derzeit offenbar im Hintergrund intensiv daran, Lucas Bergvall von Djurgårdens IF zu verpflichten. Der 17-jährige Schwede gilt als absolutes Top-Talent und ist daher heiß begehrt. Nun wurde enthüllt, dass die SGE im Poker um den U18-Diamanten mit einem millionenschweren Angebot weit vorn liegt.

Drei Profis hat Eintracht Frankfurt bereits im Winter-Transferfenster unter Vertrag genommen: Wechselt nach Donny van de Beek, Sasa Kalajdzic und Nathaniel Brown in Person von Lucas Bergvall ein weiterer vielversprechender Spieler noch im Winter zur SGE?

Eher nicht, sagen "Bild" und das schwedische Portal "Fotboll Direkt", gleichzeitig untermauern die beiden Quellen allerdings das intensive Interesse des Fußball-Bundesligisten am 17-jährigen Shootingstar von Djurgårdens IF.

Der Mittelfeldmann gilt unter Experten und Beobachtern als als Mega-Talent, in der letzten Saison kam er in Schwedens erster Liga in gleich 25 Spielen zum Einsatz, spielte mal als defensiver Mittelfeldspieler, mal in der Zentrale (und einmal sogar als Stürmer) und kam dabei auf zwei Tore und eine Vorlage. Die starken Leistungen des Teenagers sind natürlich auch anderen Klubs nicht verborgen geblieben.

Die Interessenten für den 1,87 Meter großen Schweden stehen Schlange. Unter anderem soll der FC Barcelona bereits ein Angebot über 6,5 Millionen Euro für Bergvall abgegeben haben. Doch in der Pole Position im heißen Poker um den Djurgårdens-Profi sind offenbar die Frankfurter.

Eintracht Frankfurt hat es bei Bergvall eilig

Diese bieten laut "Bild" mit sage und schreibe 8,5 Millionen Euro derzeit offenbar das finanziell lukrativste Ablöse-Paket.

Wie es weiter heißt, hat SGE-Boss Markus Krösche es bei Bergvall eilig, will den Youngster am liebsten schnellstmöglich unter Vertrag nehmen. Wechselzeitpunkt wäre im Fall der Fälle wohl aber erst der Sommer, Bergvall würde also in der neuen Saison bei der SGE einsteigen.

Der Vertrag des 17-Jährigen bei Djurgårdens ist noch bis Mitte 2025 datiert, sein Marktwert wird derzeit auf fünf Millionen Euro geschätzt.