PSG-Boss spricht Machtwort im Mbappé-Poker

IMAGO/Ibrahim Ezzat

PSG-Superstar Kylian Mbappé: Bleibt er oder wechselt er?

Das Transfer-Theater um Kylian Mbappé steuert so langsam auf seinen Höhepunkt zu. Mitten in der bisher wohl heißesten Phase hat sich nun PSG-Boss Nasser Al-Khelaïfi zu Wort gemeldet. Für ihn ist klar, was das Beste für "seinen" Superstar ist.

"Der beste Klub für Kylian ist Paris", sagte der mächtige PSG-Klubchef im Interview mit dem früheren französischen Nationalspieler Jérôme Rothen bei "RMC Sport". Er wolle natürlich, dass Mbappé in seinem Verein bleibe, betonte Al-Khelaïfi. "Für mich", so der Katari, "ist er der beste Spieler der Welt".

Aus seiner Perspektive gebe es für Mbappé eigentlich auch gar keinen Grund, Paris zu verlassen. "Kylian ist der Mittelpunkt unseres Teams. Er hat hier das beste Trainingszentrum der Welt, den besten Trainer und spielt jedes Jahr in der Champions League. Seitdem wir angekommen sind, stehen wir immer mindestens im Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale oder Finale. Wir auf Augenhöhe mit den großen Klubs", rührte Al-Khelaïfi die Werbetrommel für einen Mbappé-Verbleib.

PSG-Boss fordert: "Lasst Mbappé in Ruhe!"

Gleichwohl weiß aber auch der Pariser Klubchef, dass die unzähligen Gerüchte um den Superstar nicht von ungefähr kommen. Die Gefahr eines Abgangs des 25-Jährigen ist ebenso real wie sein bisheriges Nicht-Bekenntnis zu PSG über die Saison 2024/25 hinaus.

Al-Khelaïfi forderte daher nicht nur aufgrund der anstehenden sportlichen Aufgaben: "Ich bitte jeden darum, ihn in Ruhe zu lassen."

Obwohl sich Mbappé und Paris Saint-Germain im Sommer einen heftigen Streit lieferten, in dessen Zuge der Stürmer zwischenzeitlich gar suspendiert wurde, hat Al-Khelaïfi das Vertrauen in den 25-Jährigen laut eigener Aussage nicht verloren. "Er würde dem Verein nie schaden. Ich habe Vertrauen in ihn. Lasst ihn in Ruhe, wir sind eine Familie. Er gehört zu meiner Familie und ich will den Spieler schützen", stellte sich der Vereinsboss demonstrativ vor Mbappé.