BVB-Star Gregor Kobel moniert Kritik an Edin Terzic

Arbeiten an der Aufholjagd des BVB: Kobel und Terzic

Nach durchwachsenen Leistungen zum Ende der Hinrunde stand BVB-Cheftrainer Edin Terzic gehörig in der Kritik. Borussia Dortmunds Führungsspieler Gregor Kobel hält diese für überzogen.

BVB-Torhüter Gregor Kobel steht zu seinem Coach Edin Terzic. "Es ist normal im Fußball, dass Fragen aufgeworfen werden, wenn die Resultate nicht stimmen", sagte der Schweizer im Interview mit "Sport Bild", um dann jedoch hervorzuheben: "Teilweise waren aber auch Dinge dabei, die ich nicht nachvollziehen konnte."

Durch die Verpflichtungen der beiden ehemaligen Dortmunder Profis Nuri Sahin und Sven Bender als Assistenten sieht der 26-Jährige seinen Cheftrainer keineswegs geschwächt. Terzic habe "nicht nur hinter verschlossenen Türen" das Sagen. "Er ist unser Cheftrainer. Er leitet die Analysen, er macht die Ansprachen."

BVB-Torwart Kobel lobt: Trainer-Duo bringt "frischen Wind"

Dennoch fand Kobel lobende Worte für die Entscheidung, die zwei Publikumslieblinge ins Trainerteam aufzunehmen. "Solche Veränderungen bringen frischen Wind", betonte der Schlussmann. "Ich finde, Nuri macht das super. Er hat eine sehr starke Präsenz. Genau wie Sven. Es gefällt mir gut, wie die beiden sich einbringen, es macht Spaß mit ihnen."

Die verkorkste Hinrunde will Kobel mit seiner Mannschaft indes schleunigst "hinter sich lassen", am kommenden Samstag trifft der BVB im letzten Spiel der Hinserie auf Aufsteiger SV Darmstadt 98. In der Rückrunde soll dann die Aufholjagd des aktuellen Tabellenfünften gestartet werden.

Das große Ziel des Top-Torhüters bleibt trotz der angespannten Situation beim BVB der Gewinn einer Trophäe. "Wir wollen und müssen immer um Titel mitspielen. Die letzten Jahre waren – wenn man nur auf die Trophäen schaut – nicht so, wie man es sich gewünscht hätte. Damit sich das ändert, muss jeder persönlich hart arbeiten", forderte Kobel.