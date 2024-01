FC Bayern offenbar an Ex-Bielefelder interessiert

IMAGO/STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL

Angeblich Kandidat beim FC Bayern: Jonathan Clauss

Der Nächste, bitte: Nach zahlreichen Kandidaten für die Abwehrmitte soll der FC Bayern nun auch einen Außenverteidiger aus Frankreich im Visier haben. Kurios: Vor wenigen Jahren spielte der angebliche Transferflirt noch für Arminia Bielefeld in der 2. Bundesliga.

Jonathan Clauss hat eine bemerkenswerte Entwicklung hinter sich. 2015 kickte der Flügelspieler noch in der 6. deutschen Liga für den SV Linx, über den Amateurbereich in Frankreich landete er schließlich in der Ligue 2 und von dort aus beim damaligen Zweitligisten Arminia Bielefeld.

Bei den Ostwestfalen avancierte Clauss zum Leistungsträger, auch seinen offensiven Impulsen war der Bundesliga-Aufstieg 2020 zu verdanken. Statt mit der Arminia ins Oberhaus zu gehen, entschied sich der Spätstarter für den RC Lens, mit dem er in der Ligue 1 anschließend für Furore sorgte.

Der Lohn: Mit 29 wurde Clauss erstmals für die französische Nationalmannschaft, zu diesem Zeitpunkt noch amtierender Weltmeister, nominiert. Kurz darauf schlug Olympique Marseille zu und holte den Rechtsfuß für 7,5 Millionen Euro in die Hafenstadt. Seither ist er auf der Außenbahn gesetzt und sammelte in der Vorsaison Champions-League-Erfahrung.

Mit seinen Leistungen soll der mittlerweile 31-Jährige nun sogar den FC Bayern auch sich aufmerksam gemacht haben. Das berichtet "Téléfoot" in Frankreich.

🔵⚪️ Jonathan Clauss est aussi dans le viseur du Bayern Munich!



Reformer le duo qu’il compose avec Kingsley Coman, en équipe de France, plaît au Bayern.



Piste plus ouverte pour cet été, à un an de la fin de contrat de Clauss avec l’OM. pic.twitter.com/13wqMCsbdj — Saber Desfarges (@SaberDesfa) 9. Januar 2024

Demnach bestehe die Chance, dass Clauss bald wie im Nationalteam mit Kingsley Coman auf dem Bayern-Flügel zusammenspielen könne.

FC Bayern mit Problemen hinten rechts

In Marseille ist der gebürtige Straßburger noch bis 2025 gebunden, allzu hoch würde die Ablöse für ihn daher sicher nicht ausfallen. Fraglich ist eher, ob der FC Bayern tatsächlich eine Millionensumme für einen Profi bezahlen will, der im August 32 Jahre alt wird.

Bedarf herrscht auf der rechten Seite der Münchner gleichwohl. Noussair Mazraoui und Bouna Sarr sind jeweils verletzt, gelten aber ohnehin nicht als Ideallösungen für die Viererkette.