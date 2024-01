Koné und Co.: Virkus gibt Einblick in Winter-Planungen

IMAGO/Norbert Jansen / fohlenfoto

Gladbach-Sportchef Virkus (li.) und Kone im Gespräch

Legt Borussia Mönchengladbach im Winter auf dem Transfermarkt nach? Offenbar nur unter bestimmten Bedingungen, wie Roland Virkus nun erklärte. Außerdem sprach der Sportchef über Manu Koné, um den sich seit längerer Zeit Wechselgerüchte ranken und nahm zudem das Schicksal von Florian Neuhaus in den Blick.

Borussia Mönchengladbach belegt nach einer eher enttäuschenden ersten Saisonhälfte vor dem Restart der Bundesliga am Wochenende lediglich den zwölften Tabellenplatz. Zu wenig für die Ansprüche des Traditionsklubs vom Niederrhein. Holen die Verantwortlichen im Winter also Verstärkungen?

Von "Sport Bild" gefragt, ob sein Klub wegen des begrenzten Transfer-Budgets erst Spieler verkaufen müsse, um Neuzugänge zu verpflichten, sagte Roland Virkus: "Es geht eher um die Größe des Kaders. Wenn sich diese nicht reduziert, werden wir auch niemanden dazuholen." 31 Lizenzspieler haben die Gladbacher derzeit unter Vertrag.

Einer davon war zuletzt besonders begehrt: Manu Koné. Der Mittelfeldspieler wurde unter anderem bei Tottenham Hotspur, Juventus Turin, SSC Neapel und auch beim FC Bayern gehandelt.

Bleibt der 22-jährige Franzose, dessen Vertrag am Niederrhein noch bis 2026 datiert ist, auch in der zweiten Saisonhälfte bei der Fohlenelf? "Davon gehe ich aus. Aktuell liegen keine Anfragen für ihn vor", sagte Virkus in knapper Form.

Gladbach-Manager Virkus: Das verlangen wir von Florian Neuhaus

Auch Florian Neuhaus soll bleiben, ungeachtet dessen, dass der Vizekapitän zuletzt nur Reservist war.

Mit einem möglichen Wechselwunsch des 26-Jährigen habe er sich nicht beschäftigt, betonte der Gladbach-Sportchef.

"Denn wir erwarten von Flo, dass er sich der Situation stellt und mit Leistung überzeugt. Er ist ein höchst intelligenter Fußballer. Wir verlangen von ihm niemals, dass er plötzlich nur noch grätscht, sondern dass er seine Stärken wie Kreativität und Spielintelligenz auf den Platz bringt", so der 57-Jährige. Dann werde Neuhaus unter Trainer Gerardo Seoane auch wieder seine Chancen bekommen. "Wir brauchen seine Qualitäten", betonte Virkus.