FC Bayern droht angeblich Transfer-Absage

IMAGO/Paul Terry

Der FC Bayern soll mit einer Verpflichtung von Kevin Danso liebäugeln

Welchen Innenverteidiger verpflichtet der FC Bayern im Januar? Zahlreiche Namen werden zurzeit rund um den deutschen Rekordmeister gehandelt. Bei einem ehemaligen Profi des FC Augsburg ist die Spur offenbar kalt.

Laut dem französischen Portal "Foot Mercato" will der RC Lens seinen Abwehrmann Kevin Danso in diesem Winter nicht ziehen lassen - egal zu welchem Preis.

Der 25-Jährige ist beim Tabellensiebten der Ligue 1 eine feste Größe. Wie es in dem entsprechenden Medienbericht weiter heißt, fühlt sich Danso beim RC Lens wohl und strebt deshalb anscheinend auch keinen vorzeitigen Abschied an.

FC Bayern hat Danso im Blick

Transfer-Experte Fabrizio Romano brachte den FC Bayern unlängst mit einer Verpflichtung des Österreichers in Verbindung. "Sky" zufolge ist Danso ebenfalls ein Thema bei Paris Saint-Germain.

Die beiden europäischen Fußball-Giganten könnten jedoch letztlich in die Röhre schauen, sollte die Zusammenarbeit zwischen dem RC Lens sowie Danso tatsächlich weitergehen. Der Innenverteidiger besitzt beim französischen Erstligisten noch ein Arbeitspapier bis 2027.

Danso ist in der Bundesliga kein Unbekannter. So feierte er einst beim FC Augsburg sein Profidebüt. Nach zwischenzeitlichen Leihen zum FC Southampton sowie zu Fortuna Düsseldorf landete der Defensivspezialist im Sommer 2021 letztlich in Lens. Hier ist Danso der endgültige Durchbruch im internationalen Fußball-Geschäft gelungen.

FC Bayern treibt Transfer-Planungen voran

Durch seine konstanten Leistungen hat sich der Abwehrmann nun offenbar auch in das Blickfeld des FC Bayern gespielt. Die Münchner wollen sich in diesem Winter personell verstärken. Die Hintermannschaft gilt als Hauptbaustelle an der Säbener Straße.

Noch bleiben Sportdirektor Christoph Freund und Co. rund drei Wochen, um Cheftrainer Thomas Tuchel einen neuen Verteidiger zur Verfügung zu stellen.