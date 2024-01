DAZN scheitert mit Bundesliga-TV-Vorstoß

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Wer die Bundesliga sehen will, braucht derzeit unter anderem ein DAZN-Abo

Fans von FC Bayern, BVB und Co. müssen sich möglicherweise ab Mitte des nächsten Jahres umstellen. Denn derzeit arbeitet die DFL an den neuen TV-Ausschreibungen. In welcher Form die bisherigen Sender Sky und DAZN an Bord bleiben, ist noch offen. DAZN soll zudem zuletzt mit einem Vorstoß für ein neues Bezahlmodell gescheitert sein.

In den nächsten Monaten geht es für die Deutsche Fußball-Liga (DFL) wieder einmal um viel Geld. Der Ligaverbund mit seinen 36 Bundesliga-Klubs will nämlich alsbald die TV-Rechte ab der Saison 2025/26 für insgesamt vier Jahre ausschreiben und neu vergeben.

Derzeit hofft man bei der DFL noch darauf, dass das Bundeskartellamt dem Vorschlag zustimmt, das "Alleinerwerbsverbot" zu kippen. Dann könnte ein einziger Anbieter alle Partien kaufen. Derzeit sind die 306 Erstliga-Spiele zwischen Sky (200) und DAZN (106) aufgeteilt.

Bislang kassierte die DFL jährlich 1,1 Milliarden Euro für die medialen Verwertungsrechte der beiden Profi-Ligen sowie für den Supercup und die Relegationen. Doch ab Sommer 2025 könnte der Betrag etwas niedriger ausfallen.

Wie "Sport Bild" erfahren hat, rechnen Experten damit, dass die DFL "nur" 800 bis maximal 900 Millionen Euro jährlich verbuchen kann. Die letztgenannte Summe kassiert die Serie A ab 2024/25 für die Rechte.

Bundesliga will Fixsumme statt Risiko

Das Problem der DFL: In Sky und DAZN stehen (bislang) lediglich die altbekannten Sender als Bieter parat, die Hoffnungen auf einen Einstieg von Amazon in den TV-Poker verpuffte zuletzt.

Und: DAZN (und auch Sky) stellen offenbar noch besondere Forderungen an die Vertreter der 36 Bundesliga-Klubs. Unter anderem hofft man laut dem Bericht auf mehr Zugriff auf die Spieler und weitere Einblicke hinter die Kulissen. Während nicht bekannt ist, inwiefern die DFL diesen Wünschen bei zufriedenstellenden Millionenbeträgen für die Verwertungsrechte entsprechen würde, soll die Bundesliga einen (anderen) Vorstoß von DAZN bereits abgelehnt haben.

Laut "Sport Bild" wollte DAZN die TV-Rechte ähnlich wie in Italien erwerben. Heißt: Einen geringeren Sockelbetrag zahlen und den Rest an die verkauften Abos koppeln. Die Serie A bekommt auf diese Weise 900 Millionen Euro von Sky und DAZN. Der Fixbetrag liegt allerdings "nur" bei 750 Millionen Euro. Die Einnahmen darüber hinaus werden zu gleichen Teilen zwischen Plattform und der Liga geteilt. Ein Modell, das der Bundesliga nicht schmeckte.

"Sobald man umsatzabhängige Komponenten in einen Vertrag einbaut, sind Gebote für Rechte-­Pakete nicht mehr eins zu eins vergleichbar. Wenn uns zum Beispiel ein Sender 100 Mio. Euro und 50 Prozent vom darüberliegenden Abo-Umsatz bietet und ein anderer 120 Mio. Euro, aber nur 20 Prozent vom Umsatz, bekommen wir ein Problem, was die Vergleichbarkeit betrifft", sagte DFL-Geschäftsführer Steffen Merkel dem Sport-Magazin.

Von DFL-Seite ist also eine Fixsumme gewünscht, auch um die nötige finanzielle Planungssicherheit zu haben.