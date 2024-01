Kommt Kimmich? PSG-Boss reagiert auf Gerüchte

IMAGO/Jöran Steinsiek

Joshua Kimmich vom FC Bayern soll auf dem PSG-Zettel stehen

Paris Saint-Germain liebäugelt wohl mit einer Verpflichtung von Joshua Kimmich vom FC Bayern. PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi reagierte nun diplomatisch auf die kursierenden Gerüchte.

"Hören Sie, ich möchte nicht über einen Spieler eines anderen Vereins sprechen, weil ich Bayern München sehr respektiere", sagte Al-Khelaifi gegenüber "RMC Sport".

Der Vereinspräsident betonte seine "guten Beziehungen" zum deutschen Rekordmeister sowie zu Ex-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge.

"Wenn wir Interesse an einem Spieler haben, sprechen wir mit dem Verein darüber", stellte Al-Khelaifi klar. "Aber die Wahrheit ist, dass wir heute auf das Transferfenster schauen. Wir wissen, dass das Transferfenster schwierig ist, aber wir schauen uns jede Möglichkeit an, wie wir uns weiterentwickeln können und wollen, um die Mannschaft weiterzubringen."

FC Bayern: Kimmich-Wechsel im Winter ausgeschlossen?

Laut der französischen Sportzeitschrift "L'Équipe" beschäftigt sich der Ligue-1-Tabellenführer mit einer Verpflichtung von Kimmich. Laut "Sky" wollen die Pariser Kimmich sogar noch in diesem Winter an die Seine locken. Ob der FC Bayern hierbei mitspielt, ist allerdings mehr als fraglich.

Transfer-Experte Fabrizio Romano betonte erst vor wenigen Tagen, dass der 28-Jährige "im Januar zu 100 Prozent bei Bayern bleibt". Alle Klubs seien aktuell mit Neuverpflichtungen statt Verlängerungen beschäftigt, "also müssen wir die kommenden Monate abwarten. Aber im Januar wird bei Kimmich nichts passieren", bekräftige Romano.

FC Bayern: Immer wieder Kimmich-Spekulationen

Kimmich ist noch bis 2025 an den FC Bayern gebunden. Obwohl der Routinier unter Cheftrainer Thomas Tuchel gesetzt ist, ranken sich immer wieder Wechsel-Spekulationen um ihn. Nicht selten fiel in diesem Zusammenhang auch der Name des FC Barcelona.

Kimmich war 2015 vom VfB Stuttgart zum FC Bayern gewechselt.