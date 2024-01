Abstiegscheck: Köln am Abgrund - Werder bald auch?

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Der 1. FC Köln kämpft gegen den Abstieg

Nach 16 Spieltagen sind im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga noch viele Vereine eng beieinander. sport.de macht vor dem Start der zweiten Saisonhälfte den Check: Können sich Mainz 05, der 1. FC Köln und Darmstadt 98 auf den letzten drei Rängen noch retten? Und wie sieht es bei den Teams auf den Plätzen davor aus, zu denen unter anderem Gladbach, Werder Bremen und Union Berlin zählen?

Gleich zehn Bundesligisten können kurz vor dem Ende der Hinserie zum (erweiterten) Kreis der Abstiegskandidaten gezählt werden - zumindest beim Blick auf die bisherige Punkteausbeute.

Durch Verletzungen, Neuverpflichtungen oder Trainerwechsel kann sich das Momentum erfahrungsgemäß auch kurzfristig komplett drehen, dennoch zeichnen sich gewisse Tendenzen schon jetzt ab.

sport.de unterteilt die Mannschaften auf den Plätzen 9 bis 18 in drei Kategorien: "Relativ sicher", "Im Zittermodus" sowie "Kaum zu retten".

Relativ sicher: 1. FC Heidenheim (9.), VfL Wolfsburg (10.), Borussia Mönchengladbach (12.)

Zwei Enttäuschungen, eine Überraschung: Die Vorzeichen in dieser Kategorie sind höchst unterschiedlich. Während Wölfe und Fohlen vom Potenzial der jeweiligen Kader her besser dastehen müssten als bisher, hat der FCH unter Kulttrainer Frank Schmidt für Furore gesorgt.

Speziell zuhause ist Heidenheim eine Macht, gewann fünf von acht Partien und legte so den Grundstein für die bereits jetzt geknackte 20-Punkte-Marke. Doch Achtung: In der Rückserie gastieren größtenteils Meisterschafts- und Europacup-Aspiranten in der Voith-Arena, während es auswärts gegen viele Kellerkinder geht. Und in der Fremde lief beim Aufsteiger deutlich weniger zusammen.

Wolfsburg verfügt derweil über eine Auswahl an Spielern, mit denen Platz sechs (oder mehr) durchaus drin wäre. In den ersten Monaten waren die Schwankungen jedoch enorm, weshalb auch Trainer Niko Kovac in Frage gestellt wurde. Unten reinrutschen wird der VfL allerdings kaum, dafür ist die Qualität schlichtweg zu hoch.

Nicht ganz so stark, aber immer noch mehr als solide ist das Team in Gladbach. Die Hinserie war von mehr Tiefen als Höhen geprägt, speziell die Defensive bereitete dem neuen Coach Gerardo Seoane Kopfzerbrechen. Hin und wieder deutete sich indes auch an, wozu die Borussia fähig ist. Für einen Platz im Niemandsland der Tabelle wird es reichen.

Im Zittermodus: FC Augsburg (11.), Werder Bremen (13.), VfL Bochum (14.), Union Berlin (15.), FSV Mainz 05 (16.)

Im Kampf um den Ligaverbleib hat Augsburg aus diesem Quintett sicher die besten Karten. Nach dem Trainerwechsel hat der Däne Jess Thorup die Mannschaft stabilisiert und widerstandsfähiger gemacht. Auch die Qualität im Kader stimmt. Die Vergangenheit hat aber gezeigt, dass der FCA nur selten ohne Drama auskommt. Eine kleine Niederlagenserie und die Luft wird wieder dünner.

Letzteres ist bei Werder Bremen bereits jetzt der Fall. Die kurze Vorbereitung im Winter war von Pleiten, Pech und Pannen geprägt: Zahlreiche Spieler fielen verletzt aus, Neuzugänge kamen bislang nicht - und Leihspieler Rafael Borré will weg. Fast schon folgerichtig blamierte sich der SVW im Test gegen Zweitliga-Kellerkind Eintracht Braunschweig (1:3), woraufhin Funktionäre und Spieler aufeinander losgingen. In dieser Verfassung dürften die schon in der Hinserie schwachen Hanseaten ganz unten reinrutschen.

Erheblich besser ist die Stimmung in Bochum, das beim Wiederbeginn am Sonntag direkt Kapital aus der Bremer Krise schlagen könnte. Vor der Winterpause präsentierte formverbessert, der Spirit im Team stimmt. Ärgerlich nur, dass Unterschiedsspieler Takuma Asano mit Japan beim Asien-Cup weilt und deshalb einige Partien verpassen wird. Trotzdem: Beim VfL werden die Aussichten auf die vierte Bundesliga-Saison in Folge immer besser.

Für Union Berlin geht es derweil nur noch um Schadensbegrenzung. Nach fünf Jahren, in denen es stets nur aufwärts ging, erlebten die Eisernen eine Hinrunde zum Vergessen, die sogar Erfolgscoach Urs Fischer den Job kostete. Im Winter baut der Hauptstadt-Klub den ursprünglich für die Champions League konzipierten Kader nun um, Fischer-Nachfolger Nenad Bjelica scheint klare Vorstellungen zu haben. Mit der Qualität im Team und der verbesserten Stimmung im Verein könnte Union recht schnell unten rausklettern.

Eine Wundertüte ist und bleibt Mainz 05, das nach dem Aus von Bo Svensson überraschend weiter auf den recht unerfahrenen Jan Siewert setzt. Vor der Winterpause wurden die Rheinhessen defensiv stabiler, nach vorne ging jedoch fast gar nichts (nur zwei Tore in den letzten sechs Spielen). So wird es schwierig, den Relegationsplatz noch zu verlassen - zumal keine Einkaufstour mehr geplant ist.

Kaum zu retten: 1. FC Köln (17.), SV Darmstadt 98 (18.)

Widrige Bedingungen in Köln: Erst ging der extrem beliebte Trainer Steffen Baumgart, dann wurde die Transfersperre für den Effzeh von der FIFA bestätigt. Heißt: Die dringend benötigten externen Verstärkungen können nicht geholt werden. Mit Timo Schultz einen Baumgart-Erben verpflichtet zu haben, der bei seinen vorherigen Stationen überschaubaren Erfolg hatte, befeuerte den Pessimismus im Umfeld. Stand jetzt muss am Geißbockheim ein kleines Wunder her.

Ähnlich trist sieht es beim SV Darmstadt aus. Vor der Saison von vielen Experten auf den letzten Platz getippt, taten sich die Lilien tatsächlich extrem schwer, sich an die 1. Bundesliga anzupassen. Qualitativ hat der Aufsteiger im Vergleich zur Konkurrenz deutliche Nachteile, weshalb es vor allem auf Trainer Torsten Lieberknecht und dessen taktische Kniffe ankommen wird. Allzu viel spricht jedoch nicht für die Rettung.

Heiko Lütkehus