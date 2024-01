Bericht: Kimmich-Entscheidung gefallen

IMAGO/Jöran Steinsiek

Joshua Kimmich wird den FC Bayern im Winter wohl nicht verlassen

Die Gerüchteküche rund um Joshua Kimmich läuft seit Wochen heiß. Nun hat der Mittelfeldspieler des Fußball-Bundesligisten FC Bayern offenbar eine Entscheidung getroffen.

Laut "Sky" ist ein Abschied vom deutschen Rekordmeister in diesem Winter für Kimmich keine Option.

"Ja, die Saison verläuft nicht ideal für Kimmich. Ja, er hat sich beim FC Bayern auch schon mal wohler gefühlt. Ja, sein Verhältnis zu Thomas Tuchel ist nicht das einfachste", betonte Reporter Kerry Hau und stellte klar: "Wir hören aber ganz klar, dass ein Abschied im Winter für ihn nicht in Frage kommt. Er will die Saison mit dem FCB zu Ende spielen."

Ein Wechsel nach der laufenden Saison könnte aber durchaus Realität werden. "Ein Kimmich-Abgang im Sommer ist nicht mehr ausgeschlossen und Bayern-intern auch ein Thema", so Hau: "Das Ausland reizt ihn und er macht sich nach fest neun Jahren beim FCB Gedanken über einen Tapetenwechsel."

FC Bayern: PSG an Joshua Kimmich interessiert?

Zuletzt wurde vor allem Paris Saint-Germain Interesse an Kimmich nachgesagt. Laut der französischen Sportzeitschrift "L'Équipe" beschäftigt sich der Ligue-1-Tabellenführer mit einer Verpflichtung des deutschen Nationalspielers. "Sky" zufolge wollen die Pariser Kimmich sogar noch in diesem Winter an die Seine locken - offenbar vergeblich.

Auch Transfer-Experte Fabrizio Romano betonte erst vor wenigen Tagen, dass der 28-Jährige "im Januar zu 100 Prozent bei Bayern bleibt".

Kimmichs Vertrag beim FC Bayern ist noch bis 2025 datiert, im Sommer wäre also die vorletzte Gelegenheit, den erfahrenen Profi zu Geld zu machen.

Neben Paris Saint-Germain gilt vor allem der FC Barcelona als potentieller neuer Arbeitgeber für den Mittelfeldspieler. Trainer Xavi soll großer Fan des Bayern-Stars sein. Auch der FC Liverpool und Manchester City sollen interessiert sein.