Überraschung: Müller fordert Experimente im DFB-Team

Die deutsche Nationalmannschaft steckt in der Krise

Keine sechs Monate vor dem Beginn der Heim-Europameisterschaft steckt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in der Krise. Der frühere DFB-Star Hansi Müller fordert eine andere Energie.

Nach den ebenso schmerzhaften wie verdienten Testspiel-Niederlagen gegen die Türkei (2:3) und Österreich (0:2) im vergangenen November herrscht im deutschen Lager pure Tristesse. Von der dringend benötigten Aufbruchstimmung vor einem Turnier im eigenen Land ist weiterhin nichts zu spüren.

Ex-Nationalspieler Hansi Müller nimmt den Bundestrainer nun in die Pflicht. "Das Material ist da und Nagelsmann ist einer, der schon bewiesen hat, dass er es kann. Da muss er Gas geben und das wird er hinkriegen", sagte der 66-Jährige im Interview mit dem Portal "Wettbasis".

Dass der Nachfolger von Hansi Flick keinen idealen Start hingelegt hat, will Müller nicht überbewerten. "Es gibt auch andere Trainer, die im Vorfeld eines großen Turniers Schwierigkeiten hatten. Ich erinnere an Jürgen Klinsmann vor der WM 2006, da haben sie 1:4 gegen Italien verloren, im März und da hat es geheißen: 'Klinsmann, geh doch besser wieder zurück nach Amerika'", so die Stuttgart-Ikone.

Nationalmannschaft: Müller fordert weitere Experimente

Müller ist überzeugt, dass es im DFB-Team nicht an Qualität mangelt. "Es ist nicht mehr viel Zeit, die Spiele im März gegen Holland und Frankreich sind natürlich auch Kaliber, die Generalprobe haben in Richtung Europameisterschaft. Aber man muss halt jetzt trotzdem noch ein bisschen experimentieren", hob der Europameister von 1980 hervor.

Nagelsmann müsse sich jetzt als "Dompteur" beweisen und zeigen, dass er das richtige "Händchen" für die Situation hat. "Es ist kein Ding der Unmöglichkeit, die Jungs so zusammenzusetzen, dass es einfach funktioniert", betonte Müller.

In der Gruppenphase trifft Deutschland auf Schottland, Ungarn und die Schweiz, los geht es am 14. Juni in der Münchner Allianz Arena gegen die Schotten.