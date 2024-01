FC Bayern droht zäher Poker um Wunschspieler

IMAGO/RHR-FOTO

PSG-Profi Nordi Mukiele (l.) wird beim FC Bayern gehandelt

Nordi Mukiele von Paris Saint-Germain gilt inzwischen als Wunschspieler des FC Bayern für die rechte Abwehrseite in der laufenden Transferperiode. Ein Wechsel des PSG-Profis nach München könnte sich jedoch kompliziert gestalten.

Wie der "kicker" und französische Medien übereinstimmend berichten, würde Paris den 26 Jahre alten Franzosen zwar zunächst an den deutschen Rekordmeister verleihen, fordert aber eine Kaufpflicht für den Sommer. Der FC Bayern hingegen würde gerne lediglich eine Kaufoption in Mukieles Leih-Vertrag verankern und wäre damit nach der Saison flexibler in der Personalplanung.

Die Klausel soll nach den Wünschen der Münchner bei 20 bis 25 Millionen Euro liegen. PSG zahlte für Mukiele im Sommer 2022 lediglich zwölf Millionen Euro an seinen Ex-Verein RB Leipzig.

Es steht dem Vernehmen nach zudem die Frage im Raum, ob PSG bis zur Schließung des Wechselfensters noch einen Ersatz für Mukiele an Land ziehen kann. Nur dann könnte der Transfer zum FC Bayern überhaupt über die Bühne gehen, heißt es.

Mehrere Transfer-Absagen für den FC Bayern

Der Bundesliga-Branchenprimus ist händeringend auf der Suche nach Verstärkungen für die Defensive, handelte sich aber schon Absagen bei Ronald Araújo (bleibt beim FC Barcelona) sowie Radu Dragusin (wechselt vom CFC Genua zu Tottenham Hotspur) ein.

Derzeit führen die heißesten Transfer-Spuren an der Säbener Straße zu Mukiele sowie Eric Dier (Tottenham Hotspur). Beide passen als flexibel einsetzbare Defensivspezialisten ins Suchprofil.

Dier, der bei Tottenham keine große Rolle mehr spielt, steht aufgrund seines im Sommer auslaufenden Vertrags für eine geringe Ablösesumme zum Verkauf.

Der 29 Jahre alte Engländer brächte viel Erfahrung mit, unter anderem 274 Einsätze in der englischen Premier League sowie 49 Länderspiele für die Three Lions stehen in seiner Vita.