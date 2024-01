Palhinha-Entscheidung beim FC Bayern gefallen

IMAGO/Katie Chan

Joao Palhinha wird auch im Winter nicht zum FC Bayern wechseln

Im Sommer scheiterte Joao Palhinhas Wechsel vom FC Fulham zum FC Bayern erst in letzter Minute. Seitdem ranken sich Gerüchte um einen Winter-Transfer nach München. Diesen wird es offenbar aber nicht geben.

Der englische Journalist Ben Jacobs berichtete zuletzt, dass der FC Bayern zwar noch kein offizielles Angebot für Joao Palhinha abgegeben hat, die Fulham-Verantwortlichen aber fest davon ausgehen, dass der deutsche Rekordmeister nach dem geplatzten Sommer-Transfer nun einen weiteren Anlauf starten wird.

Doch dazu wird es laut "Sky"-Transferexperte Florian Plettenberg zumindest in diesem Winter nicht kommen. "Beim FC Bayern steht im Grunde genommen die Entscheidung fest, dass Palhinha im Winter nicht verpflichtet wird. Sie nehmen Abstand von einem Transfer", sagte der Sportjournalist in "Transfer Update - Express".

FC Bayern: Joao Palhinha offenbar zu teuer

Mit dem portugiesischen Nationalspieler bestehe zwar eine grundsätzliche Einigung, die Preisvorstellung der Cottagers in Höhe von etwa 60 Millionen Euro sei für den FC Bayern aber "zu teuer". Zudem sieht sich der deutsche Rekordmeister mit Raphael Guerreiro und Aleksandar Pavlovic auf der Sechs mittlerweile besser aufgestellt, heißt es.

Dafür rückt laut "Sky" der Transfer eines Innen- und Rechtsverteidigers an der Säbener Straße in den Fokus. Demnach intensivieren die Münchner die Bemühungen, um Kane-Kumpel Eric Dier an die Isar zu lotsen. Der Engländer ist variabel einsetzbar und kann sowohl in einer Viererkette als auch im defensiven Mittelfeld zum Einsatz kommen.

Der 49-fache Nationalspieler würde den FC Bayern wohl gerade einmal vier Millionen Euro kosten. In dieser Saison kam Dier nur viermal in der Premier League zum Einsatz. Der Vertrag des Defensivspielers läuft im kommenden Sommer aus. Eine mündliche Übereinkunft zwischen Verein und Spieler ist angeblich bereits erzielt.