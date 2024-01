Winter-Wechsel? Schalke-Star spricht Klartext

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Kenan Karaman (M.) inmitten seiner Schalker Teamkollegen

Kenan Karaman glaubt fest daran, dass sein FC Schalke 04 in der Rückrunde eine Aufholjagd in der 2. Bundesliga starten wird. Außerdem gibt er den Knappen ein Versprechen.

Karaman ist in der laufenden Saison der bis dato beste Offensivspieler in seiner Mannschaft. Der 29-Jährige kommt auf neun direkte Torbeteiligungen in zwölf Einsätzen, bringt es auf fünf Tore und vier Assists.

Logisch, dass er für die Königsblauen in diesem Jahr besonders wichtig ist. Da hören es die Klubverantwortlichen und Anhänger des FC Schalke 04 umso lieber, dass Karaman trotz einiger Offerten überhaupt keine Anstalten macht, den Verein noch in diesem Winter zu verlassen.

"Ich werde in diesem Winter nicht wechseln. Natürlich fühle ich mich geehrt, wenn andere Vereine Interesse an mir zeigen, aber für mich ist das kein Thema", stellte der gebürtige Stuttgarter im Gespräch mit dem "kicker" klar.

Karaman machte kein Geheimnis daraus, dass er sich durchaus hätte verändern können in der laufenden Transferperiode: "Es gibt schon ein paar Vereine, vor allem aus dem Ausland, die sich nach einem Wechsel erkundigt haben, aber ich habe meinem Berater gegenüber klar signalisiert, dass ich auf Schalke bleiben will. Ich habe ihm gesagt, dass ich gar nicht erst wissen will, wenn sich jemand meldet."

Klare Aussagen, die auf Schalke besonders gut ankommen dürften.

FC Schalke 04: Fester Glaube an Aufwärtstrend

Der Deutsch-Türke hatte besonderen Anteil am jüngsten Positiv-Trend der Knappen vor der Winterpause, als der FC Schalke aus den letzten drei Partien vor Weihnachten noch sieben Zähler einsammelte. Gegen Rostock (2:0) und Greuther Fürth (2:2) trugt sich Karaman in die Torschützenliste ein, gegen Osnabrück trat er als Vorbereiter in Erscheinung.

"Wir haben mit Schalke eine schwierige erste Halbserie hinter uns, in der wir uns am Ende aber gefangen haben. Unsere Formkurve ging nach oben", erkannte auch Stammspieler Karaman.

Sollte der FC Schalke den angesprochenen Aufwärtstrend bestätigen, will Karaman für sich und seinen Klub in der zweiten Liga nichts ausschließen: "Wenn wir gegen den HSV gut in die Rückrunde starten, ist vieles möglich. Ich will jetzt nicht vom Aufstieg sprechen, aber ich bin sicher, dass wir nach oben klettern werden. [...] In dieser 2. Liga können sich die Dinge manchmal schnell ändern."