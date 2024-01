1. FC Nürnberg bei Uzun "tiefenentspannt"

IMAGO/Sportfoto Zink / Daniel Marr

Can Yilmaz Uzun vom 1. FC Nürnberg soll unter anderem das Interesse des BVB und des FC Bayern geweckt haben

Mit gerade einmal 18 Jahren ist Can Yilmaz Uzun vom 1. FC Nürnberg der Überflieger der bisherigen Zweitliga-Saison. In 17 Pflichtspielen erzielte der türkische Jugendnationalspieler wettbewerbsübergreifend neun Tore und bereitete drei Treffer vor. Eine Ausbeute, die wenig überraschend die prominentere Konkurrenz auf den Plan gerufen haben soll. Beim Club hat man nun allerdings ein Machtwort gesprochen.

Die spanische Zeitung "Relevo" brachte Can Yilmaz Uzun bereits beim FC Bayern und Borussia Dortmund ins Spiel. Die "Bild" wiederum wollte erfahren haben, dass man in München wenig Interesse hat, beim BVB im Youngster allerdings nicht weniger als einen potenziellen Nachfolger für Klub-Ikone Marco Reus sehe.

"Sky" wiederum wollte im Dezember erfahren haben, dass Eintracht Frankfurt im Poker um den Offensivspieler aufs Gaspedal drücke. Ein Deal im Sommer 2024 soll demnach das Ziel der Hessen sein.

An Gerüchten und vermeintlichen Interessenten mangelt es also nicht, beim 1. FC Nürnberg bleibt man dennoch sehr gelassen.

Interesse von FC Bayern, BVB und Co.? 1. FC Nürnberg "tiefenentspannt"

"Wir stehen mit ihm und seinem Berater im ständigen Austausch und sind da tiefenentspannt", zitiert der "kicker" FCN-Sportdirektor Olaf Rebbe. Ein Szenario schloss Rebbe zudem kategorisch aus. Dass Uzun im Winter veräußert wird und postwendend bis zum Sommer zurück an die Nürnberger verliehen wird, kommt laut Rebbe schlicht "nicht infrage".

Dieses Modell kam unlängst bei Nathaniel Brown zum Einsatz: Nürnberg verkaufte den Außenverteidiger für drei Millionen Euro an Eintracht Frankfurt, füllte damit die Löcher in den Kassen, und weiß den 20-Jährigen dennoch in der Rückrunde als Leihspieler in den eigenen Reihen.

Nicht zuletzt aufgrund der sich dank Brown nun entspannten Finanzlage wird man bei Uzun allerdings keinen Schnellschuss anvisieren. Kein Wunder, angesichts der Vielzahl an Spekulationen, Uzuns starken Leistungen und einem Vertrag bis Sommer 2026 dürfte man beim Club darauf bauen, dass im Sommer eine Art Wettbieten um Uzun entsteht.