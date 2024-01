Nach Marbella-Vorfall: BVB-Youngster zum Rapport geladen

IMAGO/Steinbrenner

Paris Brunner (r.) und Cole Campbell wurden zum Marbella-Abschluss aus dem BVB-Kader genommen

Nach seiner Verfehlung während des BVB-Trainingslagers im spanischen Marbella wurde Paris Brunner nach der Rückkehr nach Dortmund zum Rapport in die Geschäftsstelle des Fußball-Bundesligisten geladen - samt seiner Eltern.

Über den Gesprächstermin mit Nachwuchs-Chef Lars Ricken berichteten die für gewöhnlich gut informierten "Ruhr Nachrichten".

Dem Zeitungsbericht zufolge sollen sich am Mittwoch zunächst die Eltern des 17-Jährigen mit Lars Ricken getroffen haben, um über den Vorfall in Marbella zu sprechen. Dort war das Top-Talent gemeinsam mit seinem Teamkollegen Cole Campbell, der ebenfalls zum ersten Mal mit ins Trainingslager reisen durfte, zu spät auf seinem Hotelzimmer gewesen, hatte sich somit nicht an eine Anordnung von Cheftrainer Edin Terzic gehalten.

Aus disziplinarischen Gründen wurden beide Youngsters aus dem Kader für das letzte BVB-Testspiel gegen Standard Lüttich (3:3) gestrichen, mussten sich mit der Zuschauerrolle vor Ort begnügen.

Profi-Vertrag für Brunner im kommenden Februar geplant

Nach dem Gespräch des Dortmund Nachwuchs-Bosses Ricken mit seinen Eltern gab es dann auch für Paris Brunner persönlich den nächsten Rüffel von den Klubverantwortlichen. Was bei dem Gesprächstermin genau besprochen wurde, blieb zunächst unbekannt.

In mehreren Medienberichten der vergangenen Tage wurde Brunner nicht nur wegen seiner Undiszipliniertheit, sondern auch wegen seiner Trainingseinstellung kritisiert. Statt sich in jeder Minute, die ihm von den Dortmunder Verantwortlichen mit den Bundesliga-Profis zugestanden wurden, anzubieten und zu empfehlen, soll Brunner in Teilen des Mannschaftstrainings sogar eher gelangweilt gewirkt haben, ohne die höchste Konzentration und Motivation auszustrahlen.

Derzeit soll der BVB zwar weiterhin gewillt sein, den Stürmer im Februar mit einem richtigen Profi-Vertrag auszustatten, wenn er nämlich am 15. Februar seinen 18. Geburtstag feiert. Eine weitere Verfehlung sollte sich Brunner dafür allerdings nicht mehr erlauben.