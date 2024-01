Erster Winter-Transfer von Schalke 04 "auf der Zielgraden"

Joachim Bywaletz via www.imago-images.de

Darko Churlinov (l.) steht vor einer Rückkehr zum FC Schalke 04

Bisher verlief das Winter-Transferfenster des FC Schalke 04 trotz einer desolaten Hinrunde recht gemächlich. Die dringend benötigten Verstärkungen konnten die Knappen nicht in Gelsenkirchen begrüßen. Doch nun stehen die Gespräche mit einem Neuzugang offenbar kurz vor dem Abschluss.

Die angespannte finanzielle Lage des FC Schalke 04 erschwert die Suche nach Verstärkungen. Höhere Ablösesummen kann der Traditionsklub nicht stemmen, weshalb sich die Knappen auf Leihen mit Kaufoptionen für den Sommer fokussieren. Neuzugänge vermeldete der Tabellen-14. der 2. Bundesliga aber bislang noch nicht

Doch das könnte sich laut der "WAZ" bald ändern. Die Regionalzeitung berichtet, dass sich die Gespräche mit Darko Churlinov "auf der Zielgraden" befinden. Der 23-Jährige wird demnach zunächst für ein halbes Jahr an die Königsblauen ausgeliehen. Im Sommer kann Schalke den Rückkehrer dann fest verpflichten. Über die Höhe der Kaufoption machte die "WAZ" keine Angaben.

FC Schalke 04: Darko Churlinov kehrt offenbar zurück

2021/22 gehörte der Nordmazedonier zu den Aufstiegshelden des FC Schalke 04. Da der Offensivspieler allerdings nur auf Leihbasis für S04 kickte, musste er anschließend zurück zum VfB Stuttgart, der ihn für 3,5 Millionen Euro an den FC Burnley verkaufte. In England fand sich der 19-fache Nationalspieler allerdings nicht wirklich zurecht.

In der Saison 2022/23 kam Churlinov auf gerade einmal sieben Einsätze in der englischen Championship. In dieser Spielzeit kam der Linksaußen, der auch im Zentrum spielen kann, bislang nicht zum Einsatz. Einer der Gründe: Churlinov verpasste große Teile der Sommervorbereitung, weil er wegen einer Blutvergiftung im Krankenhaus lag. Zwischendurch habe er sogar in Lebensgefahr geschwebt.

Mittlerweile ist der ehemalige Stuttgarter wieder vollständig genesen. Ob er jedoch auf Grund der fehlenden Spielpraxis die benötigte Sofortverstärkung für den FC Schalke 04 darstellt, darf bezweifelt werden