Offen und ehrlich! Köln-Boss räumt eigene Fehler ein

IMAGO/Herbert Bucco

Christian Keller ist als Sportchef des 1. FC Köln umstritten

Hinter dem 1. FC Köln liegenturbulente Monate. Die Entlassung von Steffen Baumgart und die Transfersperre haben für große Unruhen im Klub gesorgt. Auf einem Mitgliederstammtisch hat Sportboss Christian Keller nun seine Entscheidungen erläutert und Fehler eingestanden.

Knapp fünf Stunden dauerte der Mitgliederstammtisch des 1. FC Köln in den MMC-Studios in Ossendorf am Mittwochabend. Möglichst alle Fragen der anwesenden 1000 Gäste sollten entweder von Sportboss Christian Keller, Präsident Werner Wolf oder Finanzchef Philipp Türoff beantwortet werden.

Großes Thema war die durchaus überraschende Trennung von Steffen Baumgart, die Keller noch einmal erläuterte. "Steffen hat gesagt, dass er nicht mehr überzeugt sei. Wenn der Frontmann nicht zu 100 Prozent überzeugt ist, dass er der richtige Mann ist, dann muss man handeln", wird der 47-Jährige von der "Bild" zitiert.

1. FC Köln: Keller will Insolvenz verhindern

"Wir haben vorhin über Scheiße bauen, und das dann auch zugeben, gesprochen. Mir als Verantwortlicher ist es nicht gelungen, die Abgänge von Jonas Hector und Ellyes Skhiri aufzufangen. Da könnte ich jetzt Gründe für aufzählen. Aber wie vorhin schon gesagt wurde: Am Ende kackt die Ente. Und mir ist es nicht gelungen, die beiden zu ersetzen. Punkt aus", gibt sich Keller selbstkritisch.

Der Sportchef, der im April 2022 in der Domstadt übernahm, steht heftig in der Kritik. Einen Rücktritt hatte der ehemalige Geschäftsführer von Jahn Regensburg ausgeschlossen. Stattdessen will er den Traditionsklub für die Zukunft wappnen. Zur Kaderplanung verrät Keller: "Mit Ausnahme von zwei Akteuren haben alle Spieler einen Vertrag für die zweite Liga."

"Wir haben zwei Aufgaben, die sind größer, als Spieler zu holen, mit denen ihr dann zufrieden seid. Die erste Aufgabe ist, die Insolvenz des 1. FC Köln zu verhindern. Die zweite Aufgabe ist, den Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz zu bieten. Das sind nämlich keine Fußball-Millionäre, sondern ganz normale Menschen mit normalem Gehalt. Wenn wir diesen Auftrag erfüllt haben, dann kümmern wir uns um den Sport", so Keller weiter.