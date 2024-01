Sané droht empfindlicher Rückschlag

IMAGO/STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL

Nationalspieler Leroy Sané hatte gegen Österreich die Rote Karte gesehen.

Bittere Nachricht für Leroy Sané im EM-Jahr: Der Nationalspieler vom FC Bayern ist für drei Länderspiele gesperrt worden. Noch ist das Urteil aber nicht rechtskräftig.

Offensivspieler Leroy Sané fehlt Bundestrainer Julian Nagelsmann wohl für drei Partien vor der Heim-Europameisterschaft 2024.

Die Sperre resultiert aus seiner Roten Karte im Spiel gegen Österreich (0:2) Ende November. Der 28-Jährige hatte seinen Gegenspieler Phillipp Mwene zu Beginn der zweiten Halbzeit nach einem Zweikampf mit einem Schlag niedergestreckt und dafür die Rote Karte gesehen.

Der Fußball-Weltverband FIFA sprach daraufhin die Mindestsperre von drei Spielen aus.

Der deutsche Fußball-Bund (DFB) prüft noch, ob er Einspruch gegen die Strafe einlegen kann. Das Verfahren läuft noch. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Wenn die Sperre bestehen bleibt, fehlt der Bayern-Star bei den DFB-Testspielen im März gegen Frankreich und die Niederlande und bei der ersten der geplanten Partien in der direkten Vorbereitung auf das EM-Turnier. Sané muss zudem eine Geldstrafe in Höhe von 2700 Euro bezahlen.

"Das kann nicht passieren"

Schon direkt nach dem Österreich-Spiel hatte Sané seine Aktion als Fehler bezeichnet. "Da muss ich mich beherrschen, das kann nicht passieren, da habe ich die Mannschaft im Stich gelassen", erklärte der Bayern-Profi noch im Stadion in Wien. "Das war nichts Persönliches gegen Phillipp, das war meine eigene Leistung, wie gesagt, das darf mir nicht passieren."

In der laufenden Bundesliga-Spielzeit entwickelte sich Sané zu einem der wichtigsten Leistungsträger des FC Bayern. Er erzielte bislang in 15 Partien acht Tore und steuerte acht Assists bei.

Unter dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann stand Sané in jedem Spiel in der Startelf. In insgesamt 59 Spielen für die deutsche Nationalmannschaft kommt der Rechtsaußen auf 13 Treffer.

EM-Euphorie hat er bisher noch nicht ausgemacht. "Wir spüren natürlich alle, dass die Euphorie bei unseren Fans noch nicht wirklich da ist - aus verständlichen Gründen", sagte Sané Ende 2023 im Interview mit "51", dem Klubmagazin des FC Bayern.

Der Flügelstürmer betonte: "Wir wollen alles dafür tun, dass das Turnier ähnlich erfolgreich wird wie die Heim-WM 2006, als im Vorfeld die sportliche Ausgangslage auch nicht die beste war."