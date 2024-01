RB Leipzig sägt Millionen-Projekt von Max Eberl ab

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Max Eberl war nur kurz Geschäftsführer bei RB Leipzig

Nach seiner nur rund zehnmonatigen Amtszeit hat Max Eberl eine Menge verbrannte Erde bei RB Leipzig hinterlassen. Ein millionenschweres Projekt, das dem womöglich zukünftigen Sportvorstand des FC Bayern besonders wichtig war, will die Klub-Führung der Sachsen nun offenbar doch nicht umsetzen.

Konkret geht es um die Gründung eines U23-Teams, die Eberl während seiner kurzen Zeit in Leipzig vorangetrieben hatte. "Bild" zufolge soll die RB-Chefetage die Idee des 50-Jährigen aber nun endgültig beerdigt haben.

Der Grund: Das ambitioniert Projekt mit dem Ziel, die neue Mannschaft in der Spitzengruppe der 3. Liga zu etablieren, hätte den Klub rund zehn Millionen Euro pro Jahr gekostet. Zudem hätte RB gar kein Stadion für seine Zweitvertretung zur Verfügung gestanden. Eine Arena hätte also eigens gebaut werden müssen - eine weitere große Investition, die der Bundesligavierte so nicht leisten will.

Mit weiteren Hürden auf dem Weg zu einer U23 von RB Leipzig in der 3. Liga sah sich schon Eberl konfrontiert: Da es das Ziel der Verantwortlichen war, nicht in der Kreisklasse, sondern bestenfalls in der Oberliga zu starten, hätten die Statuten des sächsischen Fußball-Verbands geändert werden müssen. RB hatte dazu bereits einen Austausch angeregt, auch mit dem DFB, heißt es in dem Bericht.

All das ist nach Eberls Entlassung und der Absage an das U23-Projekt aber nun Makulatur.

FC Bayern statt RB Leipzig? Max Eberl vor Wechsel nach München

Der 50 Jahre alte Ex-Profi hatte Ende September seinen Hut bei RB Leipzig nehmen müssen. Ihm war das fehlende Bekenntnis zu seinem Arbeitgeber vorgeworfen worden.

Anfang Januar hatte der RB-Aufsichtsratschef Oliver Mintzlaff die Eberl-Einstellung gegenüber "Sport Bild" rückblickend als "Fehler" bezeichnet.

Eberls neuer Job soll bereits feststehen: Er wird aller Voraussicht nach als Sportvorstand beim FC Bayern anheuern.

Ende Dezember hieß es in der Münchner "Abendzeitung", sein Engagement an der Säbener Straße sei nur eine "millionenschwere Formsache". Da Eberls Vertrag bei RB Leipzig nicht gekündigt wurde, steht dem Klub noch eine Ablöse zu.