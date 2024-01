Details zum Vetragspoker um Anton durchgesickert

IMAGO/Ralf Poller/Avanti

Waldemar Anton steht vor einer Verlängerung beim VfB Stuttgart

Im ersten Fußball-Halbjahr der Saison 2023/24 zeigte der VfB Stuttgart überraschend starke Leistungen. Eine Säule des Erfolgs der Schwaben, die in der Tabelle der Fußball-Bundesliga hinter Bayer Leverkusen und dem FC Bayern auf Rang drei liegen, ist Kapitän Waldemar Anton. Kein Wunder also, dass Verhandlungen um eine Verlängerung des Vertrags laufen sollen. Nun wurden Details enthüllt.

Der VfB Stuttgart und Abwehrstar Waldemar Anton verhandeln über eine Vertragsverlängerung um zwei weitere Jahre. Das neue Arbeitspapier des Spielführers des VfB Stuttgart würde in diesem Fall bis Ende Juni 2027 laufen. Bei diesem Detail sollen sich Verein und Spielerseite einig sein, andere Inhalte werden derzeit noch diskutiert. Das berichtet "Sky".

Bei einem nicht minder wichtigen Punkt, dem Grundgehalt, soll man sich demnach zumindest "auf einem guten Weg" befinden.

Der VfB soll bereit sein, Antons derzeitiges Salär von rund 2,5 Millionen Euro noch einmal anzuheben, ohne damit allerdings das Gehaltsgefüge aus dem Gleichgewicht zu bringen. Ganz große Sprünge dürften also nicht mehr möglich sein.

Allerdings soll es eine Hintertür geben: Sollte der VfB Stuttgart 2023/24 tatsächlich den Sprung in die Champions League schaffen. In diesem Fall soll sich Antons Gehalt "noch weiter erhöhen", so der TV-Sender.

Star des VfB Stuttgart nur gegen den FC Bayern ausgewechselt

In diesem Punkt sollen die Verhandlungen jedoch noch stocken: In der Frage, wie stark die Bezüge bei einer Teilnahme an der Königsklasse aufgestockt werden, soll aktuell Uneinigkeit herrschen. Man liege noch "ein gutes Stück auseinander", will "Sky" erfahren haben. Zudem bestehe noch keine Übereinkunft bezüglich etwaiger Prämien.

Dass der Austausch am Ende keinen erfolgreichen Abschluss findet, müssen die Anhänger der Stuttgarter allerdings wohl nicht fürchten. Der Verbleib von Anton habe für die Schwaben "hohe Priorität", Anton soll auch künftig einer der Leader des Teams sein, so der Bericht.

In der laufenden Spielzeit bestritt der Verteidiger bislang jede Partie der Stuttgarter. Lediglich beim 0:3 gegen den FC Bayern nahm ihn Coach Sebastian Hoeneß vorzeitig vom Rasen.