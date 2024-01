Hier läuft Darmstadt 98 vs. BVB live im TV und Stream!

IMAGO/Kirchner-Media/TH

Wo läuft Darmstadt 98 vs. BVB live im TV und Stream?

Borussia Dortmund tritt zum Bundesliga-Restart am Samstag (18:30 Uhr) beim SV Darmstadt 98 an. Wer zeigt/überträgt die Partie des BVB beim Tabellenletzten im TV und im Stream? Alle Infos gibt's hier.

In Darmstadt steht Borussia Dortmund unter Druck. Mit 27 Punkten nach 16 Partien spielt der BVB aktuell seine schwächste Saison seit sechs Jahren. Nur ein Sieg gelang in den letzten acht Liga-Partien vor Weihnachte, das Minimalziel Champions-League-Qualifikation ist in Gefahr.

Am Böllenfalltor wäre alles andere als ein Sieg eine weitere herbe Enttäuschung für das Team von Trainer Edin Terzic. Der 41-Jährige darf trotz des enttäuschenden ersten Saison-Halbjahres weitermachen. Ihm zur Seite stehen erstmals in einem Pflichtspiel die neuen Co-Trainer Nuri Sahin und Sven Bender.

Immerhin: Darmstadt ist so etwas wie der Lieblingsgegner des BVB. Gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten hat die Borussia im Oberhaus so einen hohen Toreschnit (2,5 Treffer pro Spiel). Nur eins von 17 Bundesliga-Duellen mit Darmstadt 98 verlor der BVB.

Wo läuft SV Darmstadt 98 vs. BVB live im TV und Stream?