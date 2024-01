Transfer-Hammer perfekt: BVB holt Jadon Sancho zurück!

IMAGO/Martin Dalton

Jadon Sancho kehrt auf Leihbasis zum BVB zurück

Jetzt ist die Tinte trocken: Jadon Sancho kehrt zum BVB zurück! Am Donnerstagmittag bestätigte Borussia Dortmund die Leihe des Engländers von Manchester United.

Der 23-Jährige kickt vorerst bis Ende Juni wieder für den Bundesligisten. Eine Kaufoption wurde nicht vereinbart. Sanchos Arbeitspapier bei den Red Devils ist noch bis 2026 gültig.

"Jadon ist ein absoluter Unterschiedsspieler und ich freue mich, ihn bald wieder in Schwarzgelb zu sehen. Er kennt diese Stadt, den SIGNAL IDUNA PARK, unsere Fans und unseren Verein. Auch wenn er in den vergangenen Monaten keine Pflichtspiele absolviert hat, sind wir uns sicher, dass er sich schnell wieder bei uns einleben wird, in Bestform kommt und uns mit seinen Qualitäten beim Erreichen unserer Saisonziele helfen wird", wurde BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl zitiert.

Sancho ist überglücklich, zurück zu sein: "Als ich heute in die Kabine gekommen bin, hat sich das angefühlt wie 'nach Hause kommen'. Ich kenne den Klub in- und auswendig, ich war hier immer sehr eng mit den Fans, und auch der Kontakt zu den Verantwortlichen ist nie abgerissen. Ich kann es gar nicht erwarten, meine Mitspieler wiederzusehen, auf den Platz zu gehen, mit einem Lächeln im Gesicht Fußball zu spielen, Tore vorzubereiten, Tore zu schießen und zu helfen, die Champions-League-Qualifikation zu erreichen."

⚫️🟡 Sancho trägt wieder Schwarzgelb!



Der BVB hat Jadon #Sancho auf Leihbasis bis zum Saisonende verpflichtet. Der Engländer, derzeit in Diensten von @ManUtd, unterschrieb am heutigen Donnerstag einen bis zum 30. Juni 2024 datierten Leihvertrag. ✍️



🗞️ https://t.co/auLLT4C6x4 — Borussia Dortmund (@BVB) 11. Januar 2024

Jadon Sancho brachte dem BVB eine Mega-Summe ein

Sancho hatte bereits von 2017 bis 2021 in Dortmund gespielt und seinen Marktwert in dieser Zeit mit bärenstarken Leistungen vervielfacht. 50 Tore und 64 Vorlagen sammelte er in 137 Pflichtspielen für die Schwarz-Gelben.

Es folgte der Wechsel für 85 Millionen Euro nach Manchester. Dort kam er jedoch nie in Schwung, zuletzt war der Edeltechniker als Folge eines Disputs mit Teammanager Erik ten Hag suspendiert.

In dieser Saison absolvierte Sancho nur die ersten drei Premier-League-Spiele. Auch seinen Platz in der englischen Nationalmannschaft hat er eingebüßt. Über den BVB will der Offensivstar nun zurück zu den Three Lions - und zur EM in Deutschland.