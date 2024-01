Tuchel über Fall Mazraoui: "Natürlich zu unserem Leidwesen"

IMAGO/Ulmer

Thomas Tuchel hat sich zur Abreise von Noussair Mazraoui zum Afrika-Cup geäußert

Noussair Mazraoui vom FC Bayern ist trotz Verletzung abgereist, um sich der marokkanischen Nationalmannschaft anzuschließen und beim Afrika-Cup anzutreten. Cheftrainer Thomas Tuchel sprach auf der Spieltagspressekonferenz vor dem Bundesliga-Restart von einer "paradoxen Situation".

Thomas Tuchel ist im Fall Noussair Mazraoui verwundert, einen "Vorwurf" wollte der Trainer des FC Bayern dem marokkanischen Verband aber ausdrücklich nicht machen: "Ich verstehe jeden Nationaltrainer, der auf seine Interessen schaut und jeden Verband, der die bestmögliche Mannschaft aufstellt."

Denn: Mazraoui fehlt seit Mitte Dezember aufgrund eines Muskelbündelrisses, zwei Pflichtspiele des FC Bayern verpasste er deshalb schon vor der Winterpause. Tuchel fasste zusammen: "Du hast einen verletzten Spieler, du bezahlst einen verletzten Spieler, der verletzte Spieler hat Vertrag bei dir und während er im Aufbautraining ist, wird er angefordert."

FC Bayern "im ganz engen Kontakt" mit Marokkos Verband

Der FC Bayern sei deshalb gemeinsam mit der klubeigenen medizinischen Abteilung "im ganz engen Kontakt" mit dem Verband und den Verbandsärzten, man habe "dringende Empfehlungen ausgesprochen, wann er anreisen sollte".

Während die Münchner gehofft hatten, Mazraoui würde seine Reha noch etwas länger in München absolvieren, wollte Marokko schon etwas früher auf den Rechtsverteidiger zurückgreifen. Am Ende sei ein "Kompromiss" gefunden worden, so Tuchel.

"Das ist natürlich zu unserem Leidwesen"

Zudem hat der FC Bayern in den Gesprächen klar mitgeteilt, ab wann der 26-Jährige erst wieder eingesetzt werden soll. "Unsere dringende Empfehlung ist, dass er natürlich erst im dritten Vorrundenspiel zu einem Kurzeinsatz kommt. Das sind Empfehlungen in einer Email."

Hält sich der Verband daran, käme der Abwehrspieler beim Afrika-Cup erstmals im Gruppenspiel gegen Sambia (24.01.) zum Einsatz.

Tuchel weiß allerdings auch: "Ganz ehrlich: Die Wahrheit ist, keine Ahnung, wie das Turnier läuft, aber wenn die Bedarf haben auf der rechten Außenverteidigerposition im dritten Spiel, wäre ich nicht verwundert, wenn sie sich an diese Email erinnern. Das ist jetzt auch gar kein Vorwurf. Das ist natürlich zu unserem Leidwesen."