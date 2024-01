13.300 Euro Geldstrafe für Fortuna Düsseldorf

IMAGO/Moritz Mueller/SID/IMAGO/Moritz Mueller

Fortuna Düsseldorf wird vom DFB zur Kasse gebeten

Zweitligist Fortuna Düsseldorf muss wegen drei Fällen von unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger Geldstrafen in Gesamthöhe von 13.300 Euro zahlen. Das entschied das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).

In der Partie gegen den 1. FC Kaiserslautern (4:3) am 21. Oktober war der Gäste-Spieler Ragnar Ache beim Torjubel von einer Plastikflasche am Kopf getroffen worden.

Zudem warf ein Düsseldorfer Zuschauer in der 51. Minute einen Böller in den Innenraum. Im weiteren Spielverlauf zündeten die Heimanhänger zwei Bengalische Feuer.