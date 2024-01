Terzic stellt klare Forderung an Sancho: "Habe keine Zeit"

IMAGO/Steinbrenner

BVB-Trainer Edin Terzic hält große Stücke auf Jadon Sancho

Jadon Sancho ist zurück bei Borussia Dortmund - auch dank Edin Terzic, einer der Treiber hinter der Rückholaktion des "verlorenen Sohns". Der BVB-Cheftrainer machte in den Gesprächen mit dem Engländer aber zugleich unmissverständlich deutlich, was von ihm erwartet wird.

Jadon Sancho kehrt für etwas mehr als fünf Monate zurück zum BVB. Eine Zeit, die der hochveranlagte Offensivspieler bestmöglich nutzen muss, so sein alter und neuer Cheftrainer nach dem Vollzug des Leihgeschäfts mit Manchester United.

"Ich habe ihm drei Fragen gestellt in den Gesprächen", offenbarte Edin Terzic gegenüber "Sky" im Rahmen der Aufnahmen zur Serie "BVB 09 - Stories who we are": "Was willst du? Was brauchst du dafür? Und was kann ich erwarten? Dann habe ich ihm gesagt, was ich will, was ich brauche und was er von uns erwarten kann."

Jadon Sancho vor schwerer Aufgabe beim BVB

Der Dortmunder Coach führte aus: "Wir sind bereit, ihm die Chance zu geben, zu zeigen, dass er es noch einmal kann. Dass er noch lange nicht fertig ist." Anschließend wurde Terzic mehr als deutlich: "Aber ich habe keine Zeit. Er hat keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Wenn er hierhinkommen will und Zeit einfordert, geht das nicht."

Es wartet somit keine leichte Aufgabe auf Jadon Sancho, der zum einen die hohe Erwartungshaltung der Dortmunder erfüllen und sich zudem schnellstmöglich in Form bringen muss. Seit einem Zerwürfnis mit United-Teammanager Erik ten Hag durfte er nicht mehr mit den Profis des englischen Rekordmeisters trainieren, sein letztes Pflichtspiel absolvierte er Ende August.

Darum wollte Terzic Sancho zurück

Für Edin Terzic war dennoch schnell klar, dass er den 23-Jährigen ausleihen will: "Weil Jadon ein ganz toller Junge und Fußballer ist. Er ist in gewissen Sachen speziell, und das ist etwas, das wichtig ist. Er ist ein Spieler, der besondere Dinge auf dem Platz macht. 70. Minute, 0:0: Er ist derjenige, der den Ball haben möchte. Und alle wissen, dass jetzt etwas Besonderes passieren kann."

Terzic weiß aber auch: "Wenn er das auf dem Platz hat, muss er natürlich auch außerhalb des Platzes ein paar Besonderheiten haben."

Der 41-Jährige hob hervor, dass er zu gemeinsamer Zeit beim BVB "ein sehr enges Verhältnis" zum Engländer aufgebaut habe: "Seitdem sind wir ständig im Austausch und in Kontakt."

Eine Kaufoption wurde nicht vereinbart. Sanchos Arbeitspapier bei den Red Devils ist noch bis 2026 gültig.