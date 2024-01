Daran hakt die Verlängerung von VfB-Star Anton

IMAGO/Ralf Poller/Avanti

Waldemar Anton soll beim VfB Stuttgart verlängern

Der VfB Stuttgart arbeitet hinter den Kulissen eifrig daran, seine Leistungsträger langfristig an den Klub zu binden. Nun kommen neue Details ans Licht.

Abwehrspieler Waldemar Anton steht vor einer vorzeitigen Vertragsverlängerung beim VfB Stuttgart. Das berichten "kicker" und "Bild" übereinstimmend. Gespräche sollen bereits fortgeschritten sein, heißt es. Nur noch wenige Details seien zu klären. Der Abschluss der Verhandlungen genießt beim VfB Stuttgart Priorität.

Über ein wichtiges Detail herrscht nach "Sky"-Angaben nun bereits Einigkeit: die Vertragsdauer. Das derzeit noch bis 2025 gültige Arbeitspapier soll demnach bis 2027 ausgeweitet werden.

Auch bei der Kernfrage Gehalt sollen beide Seiten bereits zueinander gefunden haben. Der VfB Stuttgart und die Spielerseite befinden sich dem TV-Sender zufolge hierbei auf einem guten Weg.

VfB Stuttgart will Gehalt von Anton anpassen

Offenbar ist der aktuelle Tabellendritte der Fußball-Bundesliga bereit, das Gehalt des Abwehrchefs aufzustocken, ohne das Gehaltsgefüge zu sprengen. Mit angeblich 2,5 Millionen Euro Gehalt pro Jahr zählt Anton ohnehin schon zu den Topverdienern des VfB Stuttgart.

"Sky" zufolge soll vertraglich sogar verankert werden, dass sich das Salär bei eine Teilnahme an der Champions League noch weiter erhöht. Wie viel der gebürtige Usbeke dann verdienen kann, sei derzeit noch Gegenstand der Verhandlungen. Auseinander liegen beide Parteien zudem in der Frage, wie hoch die Erfolgsprämien ausfallen sollen.

Waldemar Anton wurde in der Nachwuchsabteilung von Zweitligist Hannover 96 ausgebildet, im Sommer 2020 folgte dann der Wechsel ins Ländle. Beim VfB Stuttgart stieg er in der Folge zum Leistungsträger und sogar Kapitän auf, in der laufenden Spielzeit zählt der 27-Jährige zu den absoluten Leistungsträgern der Überraschungsmannschaft.