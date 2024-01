Neue "Top-Alternative" des FC Bayern enthüllt

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Sacha Boey (l.) spielte in der Champions League gegen den FC Bayern

Der FC Bayern hat mit Eric Dier einen neuen Innenverteidiger gefunden, nun soll auch noch Verstärkung für die rechte Abwehrseite her. Im Zuge dessen beschäftigt sich der deutsche Rekordmeister wohl mit einem neuen Kandidaten.

Laut "Sky" hat der FC Bayern Sacha Boey von Galatasaray ins Auge gefasst. Der 23-Jährige besitzt in Istanbul noch einen Vertrag bis 2025. Dem TV-Sender zufolge stünde einer Einigung mit dem Franzosen "nichts im Weg".

Boey war 2021 von Stade Rennes zu Galatasaray gewechselt. Der Rechtsverteidiger gehört beim Tabellenzweiten der Süper Lig zum Stammpersonal. Somit müsste der FC Bayern am Bosporus zunächst einmal die nötige Überzeugungsarbeit leisten.

"Sky" bezeichnet Boey als "neue Top-Alternative" für die Münchner. Priorität genießt an der Säbener Straße derweil wohl nach wie vor die anvisierte Verpflichtung von Nordi Mukiele von Paris Saint-Germain. Der Transfer-Poker um den ehemaligen Leipziger gestaltet sich allerdings komplex.

FC Bayern heiß auf Nordi Mukiele

Wie der "kicker" und französische Medien übereinstimmend berichten, würde PSG Mukiele zwar zunächst an den FC Bayern verleihen, fordert aber eine Kaufpflicht für den Sommer. Der Bundesligist hingegen würde gerne lediglich eine Kaufoption in Mukieles Leih-Vertrag verankern und wäre damit nach der Saison flexibler in der Personalplanung.

Zudem müssten die Pariser im laufenden Transferfenster erst einmal einen adäquaten Ersatz für den 26-Jährigen finden. Mit Boey scheint der FC Bayern deshalb eine Alternative ausgemacht zu haben.

Die Münchner suchen im Januar primär nach Verstärkung für die Hintermannschaft. Mit Eric Dier (ehemals Tottenham Hotspur) wurde am Donnerstag ein neuer Innenverteidiger an Land gezogen. Der 29-Jährige erhält beim FC Bayern zunächst einen Vertrag bis zum Saisonende, der per Option um ein weiteres Jahr verlängert werden kann.