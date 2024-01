Kehl deutet "Cut" bei Hummels an

IMAGO/Steinbrenner

Wird der Vertrag von Mats Hummels beim BVB verlängert?

Der Vertrag von Mats Hummels bei Borussia Dortmund ist nur noch bis zum Saisonende datiert. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl ließ die Zukunft des Routiniers nun offen.

"Das haben wir noch nicht entschieden", stellte Kehl mit Blick auf eine mögliche Verlängerung mit Hummels im Interview mit den "Ruhr Nachrichten" klar und deutete an, dass auch wohl jetzt keine schnelle Entscheidung getroffen wird: "Im letzten Jahr hat es bis Mai gedauert."

Im Laufe der Rückrunde wolle man sich zusammensetzen und sich über eine weitere Zusammenarbeit austauschen. "Mats ist eine Persönlichkeit, die uns sehr gut tut. Jeder hat die Chance für einen neuen Vertrag", sagte Kehl, ließ aber aufhorchen: "Irgendwann muss man einen Cut machen."

Hummels hatte seinen Vertrag bei Borussia Dortmund im Mai 2023 bis zum Ende der Saison 2023/2024 verlängert.

"Ich bin weit weg davon, mir Gedanken darüber zu machen. Ich habe letzte Saison in der letzten Woche vor dem letzten Spiel verlängert. Ich werde mir das auch diesmal sehr lange offenhalten", hatte der 35-Jährige Ende November gesagt.

Hummels ließ BVB-Zukunft zuletzt offen

Dass er auch nach dem Sommer 2024 weiterhin für den BVB auflaufen wird, darüber gibt es noch lange keine Gewissheit, wie Hummels selbst betonte: "Ich weiß selber noch gar nicht, was es wird. Ich freue mich einfach, dass es aktuell Spaß macht und ich trotz des fortgeschrittenen Alters noch gut mitkicken kann. Dann wird sich mit der Zeit zeigen, was ich noch drin habe und was ich machen möchte."

Der Weltmeister von 2014 gehört in der laufenden Bundesliga-Saison zu den konstantesten und besten Spielern bei Borussia Dortmund.

Insgesamt hat der Innenverteidiger für den BVB 356 Bundesliga-Spiele absolviert und dabei 29 Tore erzielt. In der laufenden Spielzeit ist er bei Cheftrainer Edin Terzic in Dortmund fest gesetzt, stand in 14 Ligaspielen in der Startformation der Schwarz-Gelben.