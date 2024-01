Matthäus sieht "Ruck"-Potenzial bei Sancho

IMAGO/Cathrin Mller /M.i.S.

Lothar Matthäus lobte den BVB für den Sancho-Deal

Jadon Sancho kehrt zu Borussia Dortmund und damit in die Fußball-Bundesliga zurück. Für Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ergibt dieser BVB-Transfer durchaus Sinn.

"Wenn Sancho seine Leistung wieder bringt, kann ein Ruck durch die Mannschaft des BVB gehen. Und wenn die Zahlen stimmen, geht Borussia Dortmund auch kein großes finanzielles Risiko ein", bewertete Matthäus den Winter-Deal bei "Sky".

Sancho spielt bis zum Saisonende auf Leihbasis beim BVB, anschließend kehrt er zu seinem Stammverein Manchester United zurück. Eine Kaufoption wurde nicht vereinbart. Dem Vernehmen nach muss der Vizemeister zwischen drei und vier Millionen Euro nach England überweisen.

Matthäus: Sancho in Topform auch gut für die Bundesliga

Auch wenn der 23-Jährige nach einem Zerwürfnis mit United-Teammanager Erik ten Hag seit August 2023 kein Pflichtspiel mehr absolviert und somit nicht in Topform zu Schwarz-Gelb zurückkehrt, sieht TV-Experte Matthäus auch die Vorzüge des Spielers: "Seine Tore, seine Assists, seine Geschwindigkeit und sein Spielverständnis sprechen für ihn. Er hat immer noch einen großen Namen, auch wenn er nie den Durchbruch bei United geschafft hat."

Es wäre "ein willkommenes Wiedersehen", wenn Jadon Sancho "so zurückkommen würde, wie er 2021 den BVB verlassen hat", so der 62-Jährige: "Nicht nur für Borussia Dortmund, sondern für die gesamte Bundesliga." Damals ging er nach vier Jahren bei Borussia Dortmund für 85 Millionen Euro zu Manchester United.

BVB-Trainer Edin Terzic hatte nach der Transfer-Verkündung am Donnerstag gegenüber "Sky" im Rahmen der Aufnahmen zur Serie "BVB 09 - Stories who we are" offenbart, dass er in den Gesprächen klare Forderungen an den Offensiv-Star gestellt hat: "Ich habe ihm gesagt, was ich will, was ich brauche, was er von uns erwarten kann. Wir sind bereit, ihm die Chance zu geben, zu zeigen, dass er es noch mal kann, dass er noch lange nicht fertig ist. Aber ich habe keine Zeit, er hat keine Zeit, wir haben keine Zeit."