BVB-PK mit Terzic: Ist Sancho schon bereit?

Edin Terzic stellt sich vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel des BVB in Darmstadt den Fragen der Journalisten

Borussia Dortmund trifft im letzten Hinrundenspiel der Saison auf den SV Darmstadt 98 (Samstag, 18:30 Uhr). Die Frage, die den BVB-Fans vorab wohl am meisten unter den Nägeln brennt: Ist Rückkehrer Jadon Sancho schon bereit für einen Einsatz?

Die Antwort gibt es womöglich auf der Pressekonferenz der Schwarz-Gelben am Freitagvormittag. sport.de begleitet die PK ab 11:30 Uhr an dieser Stelle im ausführlichen Live-Blog.

+++ Wann wird der Maatsen-Deal offiziell? +++

Linksverteidiger Ian Maatsen befindet sich bereits in Dortmund, offiziell verkündet werden konnte das Leihgeschäft mit dem FC Chelsea aber bislang noch nicht. "Es liegt nicht an uns", hatte Sportdirektor Sebastian Kehl am Donnerstagabend im Rahmen eines Talkformats der "Ruhr Nachrichten" offenbart. Schade für den BVB, der gegen Darmstadt auf Ramy Bensebaini (Afrika-Cup) und Julian Ryerson (Sprunggelenksverletzung) verzichten muss. Ein früherer Transfer-Abschluss wäre wohl ganz im Sinne von Trainer Edin Terzic gewesen.

+++ Steht Jadon Sancho direkt im BVB-Kader? +++

Jadon Sancho kehrt zum BVB zurück, allerdings nur bis zum Saisonende und ohne Aussicht auf eine feste Verpflichtung. Doch ist der Offensiv-Star, der zwischen 2017 und 2021 die Dortmunder Fans mit seinen Toren und Vorlagen begeisterte, nach Monaten ohne Spielpraxis schon bereit, um gegen Darmstadt 98 eine Option für Trainer Terzic zu sein?

+++ Wie sieht das Personal von Borussia Dortmund aus? +++

Vor allem der Ausfall von Julian Ryerson stellt den BVB vor dem Bundesliga-Restart vor eine knifflige Aufgabe. Der flexibel einsetzbare Außenverteidiger wäre eigentlich der ideale Kandidat, um Ramy Bensebaini auf der linken Seite zu ersetzen. Gegen den Aufsteiger wird wohl Innenverteidiger Nico Schlotterbeck auf links aushelfen, da sich auch Talent Guille Bueno im Trainingslager verletzte.

Wie steht es derweil um Marius Wolf (Atemwegsinfekt), Felix Nmecha (Hüftprobleme), Karim Adeyemi (Syndesmosebandanriss) und Julien Duranville (Muskelverletzung)?