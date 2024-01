FC Bayern hat "kein Interesse" an England-Star

IMAGO/Frankie OKeeffe/PPAUK

Jordan Henderson hat wohl keine Chance auf ein Engagement beim FC Bayern

Der überraschende Wechsel von Jordan Henderson vom FC Liverpool zum saudi-arabischen Klub Al-Ettifaq im Sommer 2023 schlug hohe Wellen. Als Verfechter der LGTBQ+-Rechte bekannt, passte die Weltanschauung im Land seines neuen Arbeitgebers schlicht so gar nicht zum englischen Mittelfeldstar. So richtig glücklich scheint der 33-Jährige auch nicht geworden zu sein. Eine Rückkehr steht im Raum - ein Wechsel zum FC Bayern ist aber wohl keine Option.

Wie "talkSPORT" zuletzt berichtete, soll Jordan Henderson seine Zelte in Saudi-Arabien nach nur einem Jahr abbrechen und in den europäischen Fußball zurückkehren wollen. In diesem Zuge sollen die Berater des Nationalspielers ihn unter anderem in der deutschen Bundesliga offeriert haben. Konkret soll man beim FC Bayern und Bayer Leverkusen vorstellig geworden sein.

Glaubt man "Bild"-Fußballchef Christian Falk bleibt allerdings zumindest ein Engagement in München ein Traum. Demnach habe es "keine Gespräche" gegeben, der FC Bayern habe schlicht "kein Interesse", enthüllt Falk bei "Caught Offside".

Mittelfeld-Neuzugang keine Priorität des FC Bayern

Falk betont zudem, dass die Suche nach einem neuen Mann für das zentrale Mittelfeld im Winter beim FC Bayern ohnehin nicht im Vordergrund stehe.

Obwohl er unter Teammanager und Reds-Legende Steven Gerrard Stammspieler und Mannschaftsführer ist, soll sich Henderson bei Al-Ettifaq nicht wohl fühlen. Die leeren Stadien würden ihn ebenso stören wie das extreme Klima, heißt es.

Außerdem scheint bei dem Three-Lions-Star die Angst zu wachsen, auf den letzten Metern das Ticket für die anstehende Europameisterschaft in Deutschland zu verlieren.

Der saudische Klub wiederum soll wenig Begeisterung für die Pläne seines Leistungsträgers zeigen und Henderson halten wollen. Angesichts eines Vertrag bis Ende Juni 2026 und eines astronomischen Salärs eine durchaus nachvollziehbare Einstellung - zumal Henderson gewusst haben dürfte, worauf er sich einlässt.