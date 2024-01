"Verräter": Jadon Sancho in England am Pranger

IMAGO/Ricardo Larreina

Jadon Sancho verbringt den Rest der Saison beim BVB

Am Donnerstag verkündete Borussia Dortmund, viel Trara inklusive, die Rückkehr von Jadon Sancho zum BVB. Der Engländer, der die Borussen 2021 für 85 Millionen Euro in Richtung Manchester United verließ, kehrt bis Saisonende auf Leihbasis zurück. Eine Kaufoption existiert nicht, eine Geste des Flügelflitzers hat nun aber wohl dafür gesorgt, dass das Tischtuch mit Manchester endgültig zerschnitten ist.

In einem Video, in dem der BVB auf seinem "X"-Account einen "Blick hinter die Kulissen der Verpflichtung von Jadon Sancho" gewährt, sieht man den Engländer wie er nach der obligatorischen Trikotanprobe das BVB-Wappen des BVB auf seinem Leibchen küsst. Eine Aktion, die man in England gar nicht gerne registriert hat.

"Was für ein Verräter", "So hat er das ManUnited-Wappen nie geküsst" oder "Das Wappen am ersten Tag küssen - das ist ein Affront", zitiert die "Sun" Reaktionen von erbosten United-Fans. Unter dem Post, den Manchester zur Bekanntgabe der Leihe absetzte, finden sich ähnlich heftige Reaktionen: "Ich will ihn hier nie wieder sehen, verwöhnte Göre", schreibt ein User oder "Das ist den Klub despektieren auf einem anderen Level" und "Ein Betrüger verschwindet endlich!", heißt es dort.

BVB-Leihe wie "nach Hause kommen"

Allerdings finden sich auch Stimmen, die Sancho eine gute Leihe wünschen und den Fehler eher bei Manchester United suchen. Dort war der 23-Järige seit August von allem Aktivitäten suspendiert, nachdem er Trainer Erik ten Hag in einem Beitrag auf den Sozialen Medien öffentlich widersprach und monierte, er müsse als "Sündenbock" herhalten.

Die große Liebe zwischen Sancho und den Red Devils wollte allerdings zuvor schon nicht so richtig entflammen.

Zwischen 2017 und 2021 hatte der bei Manchester City ausgebildete Edeltechniker im schwarz-gelben Trikot brilliert und sich zu einem der besten Spieler Europas auf seiner Position entwickelt. Mit dem 85 Millionen Euro teuren Wechsel zu ManUnited kam dann aber der (vorläufige) Karriereknick.

In 82 Partien für United kommt Sancho nur auf 18 Torbeteiligungen. Beim BVB waren es 89 in 104 Partien.

"Als ich heute in die Kabine gekommen bin, hat sich das angefühlt wie 'nach Hause kommen'", betonte Sancho bei Bekanntgabe seiner Leihe. Worte, die in Manchester ebenfalls Spuren hinterlassen dürften.

Sanchos Vertrag am Old Trafford endet erst im Sommer 2026.