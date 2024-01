Wildes Gerücht um Sancho-Kobel-Tausch

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Bahho Kara

Gregor Kobel ist einer der zuverlässigsten Leistungsträger des BVB

Dass Borussia Dortmund und Jadon Sancho wieder vereint sind, ist inzwischen hinlänglich bekannt. Auch, dass das Leihgeschäft des BVB mit Manchester United im Sommer endet und keine Kaufoption besteht. Glaubt man wilden Spekulationen, könnte ein Spielertausch dennoch dafür sorgen, dass der 23-Jährige über den Sommer 2024 hinaus die Fußball-Schuhe im Ruhrpott schnürt.

Manchester United soll in Betracht ziehen, Jadon Sancho fest an den BVB abzugeben, wenn Dortmunds Keeper Gregor Kobel im Gegenzug zu den Red Devils wechselt. Das Gerücht streut die "Bild" mit Verweis auf englische Medien. Von wo auf der Insel die Info stammen soll, bleibt allerdings offen.

Dem "Bild"-Bericht zufolge könnte ManUnited das Szenario begrüßen, da man am Old Trafford mit Keeper André Onana nicht zufrieden ist. Für den Kameruner zahlte man im Sommer 2023 satte 50 Millionen Euro an Inter, die erhofften Glanzleistungen ließ der 27-Jährige bislang allerdings vermissen.

Anders Kobel, der den zuletzt schwächelnden Dortmundern so manchen Punkt rettete. Das Gerücht steht dennoch auf extrem tönernen Füßen, denn beim BVB dürfte sich jeder Verantwortliche darüber im Klaren sein, dass man in Kobel einen herausragenden Rückhalt in den eigenen Reihen hat.

BVB würde Baustelle gegen Baustelle tauschen

Selbst wenn Sancho bei seiner Leihe wieder an alte Top-Leistungen im BVB-Dress anknüpfen könnte, wäre der Deal wohl keiner, den man in Dortmund begrüßen würde. Letztlich würde man in diesem Fall auf der Torhüterposition nachlegen müssen und hätte einfach nur eine neue Baustelle in der Kaderplanung.

Kobel wechselte 2021 vom VfB Stuttgart zum BVB, wo er schnell zur Nummer eins avancierte. Im Oktober 2023 verlängerte der Schweizer seinen Vertrag bis Sommer 2028. Gerüchte kursierten damals schon zu Genüge. Unter anderem wird dem FC Bayern immer wieder Interesse nachgesagt.