Fragwürdige Ehrung für BVB-Kapitän Can

IMAGO/Revierfoto

BVB-Kapitän Emre Can ist zum Nationalspieler des Jahres gewählt worden

Am Freitagmittag wurde offiziell: Emre Can ist Deutschlands "Nationalspieler des Jahres 2023". Die Abstimmung wurde allerdings früh von zwei X-Usern torpediert und geriet somit zur Farce.

Mit 31.716 Stimmen und einem überwältigenden Anteil von 64,6 Prozent setzte sich der Kapitän von Borussia Dortmund klar vor seinem BVB-Teamkollegen Niclas Füllkrug (5740 Stimmen/11,7 Prozent) sowie den Bayern-Stars Jamal Musiala (4610 Stimmen/9,4 Prozent) und Leroy Sané (1867 Stimmen/3,8 Prozent) durch.

Dass sich Can selbst über die Auszeichnung an seinem 30. Geburtstag freuen wird, ist allerdings stark zu bezweifeln.

Mit nur sechs von elf möglichen Einsätzen, in denen er gerade einmal 412 Minuten auf dem Platz stand, verlief das Länderspieljahr 2023 aus Sicht des Dortmunder Mittelfeldspielers ähnlich enttäuschend wie für das gesamte DFB-Team, das sechs Niederlagen kassierte.

Nationalmannschaft: Fanwahl wird torpediert

Die Abstimmung des Fanclubs Nationalmannschaft war ohnehin schnell zur Farce geraten. Kurz nach Beginn des Online-Votings auf der DFB-Website hatten zwei reichweitenstarke X-User einen Appell gestartet, für den BVB-Spielführer zu stimmen.

Diesem Aufruf waren Zehntausende verfolgt, sodass Can alsbald und ohne Mühe an BVB-Kamerad Füllkrug vorbeizog. Der DFB gratulierte Can natürlich dennoch mit warmen Worten zum klaren Sieg.

Kurz vor der offiziellen Verkündung am Freitag war derweil auch BVB-Coach Edin Terzic auf das Thema angesprochen worden. Über die Auszeichnung seines Kapitäns wollte bzw. konnte der 41-Jährige aber nicht wirklich Stellung beziehen.

"Dass er Geburtstag hat, das habe ich schon mitbekommen. Darüber freuen wir uns. Wenn das andere dann in 15 Minuten so weit ist, können wir danach sprechen. Bis jetzt habe ich das noch nicht gehört", so der Dortmunder Cheftrainer kurz und knapp.