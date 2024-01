Bittere Nachrichten für BVB-Star Haller

AFP/SID/OLI SCARFF

Sebastien Haller muss verletzt passen

Gastgeber Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire) muss im Afrika-Cup-Eröffnungsspiel am Samstag (21:00 Uhr) auf BVB-Stürmer Sebastien Haller verzichten.

Für den 29-Jährigen kommt die Partie gegen Guinea-Bissau in Abidjan nach Problemen am Sprunggelenk noch zu früh, wie Fußball-Nationaltrainer Jean-Louis Gasset am Freitag erklärte.

Im zweiten Gruppenspiel des zweimaligen Afrikameisters gegen Nigeria am Donnerstag sei ein Einsatz des Angreifers von Borussia Dortmund aber denkbar. "Wir haben danach fünf Tage bis zum nächsten Spiel und werden sehen, wie es ihm geht", sagte Gasset.