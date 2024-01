Ansage an Kritiker: "Kein Grund" für Zweifel an Kimmich

IMAGO/Pius Koller

Joshua Kimmich zählt zu den absoluten Stammspielern beim FC Bayern

Joshua Kimmich musste sich in den vergangenen Monaten ein ums andere Mal Kritik für seine Leistungen beim FC Bayern und in der deutschen Nationalmannschaft anhören. Sein ehemaliger Trainer Ralf Rangnick kann die Zweifel am Münchner aber überhaupt nicht nachvollziehen.

Der österreichische Teamchef Ralf Rangnick hat seinen einstigen Schützling Joshua Kimmich mit deutlichen Worten gestärkt.

"Er ist im allerbesten Fußballer-Alter. Er hat in den vielen Jahren bewiesen, welch ein wertvoller Spieler er ist. Warum soll das plötzlich nicht mehr sein?", so der 65-Jährige im "Sky"-Interview, angesprochen auf die vielen unterschiedlichen Meinungen, die in Fußball-Deutschland mittlerweile über den Bayern-Star herrschen: "Er hat das Triple mit den Bayern gewonnen und großartige Spiele für Deutschland gemacht."

Kimmich sei "ein extrem ehrgeiziger Spieler, der gerne und viel Verantwortung übernimmt. Manchmal auch für die Dinge, für die er sich gar nicht verantwortlich fühlen müsste. Aber so ist er halt und so war er schon immer", betonte Rangnick, der Kimmich einst zu RB Leipzig gelotst hatte.

Rangnick: Kimmich hat "viel zu lange bewiesen, wie gut er ist"

"Als wir ihn mit 19 nach Leipzig geholt haben, war die Mentalität bereits die eines älteren Spielers, der immer gewinnen wollte und extrem ehrgeizig war", erinnerte sich der Trainer: "Manchmal möchte man ihm zurufen: Jo, du musst dir nicht alles auf deine Schultern laden."

Vor allem in den Spielen der deutschen Nationalmannschaft kommt zudem die Frage auf, auf welcher Position der 28-Jährige am besten einzusetzen ist. Rangnick zufolge kann Kimmich sowohl auf der Sechs, als auch auf der Acht sowie hinten rechts agieren. Die Entscheidung hänge jedoch von anderen Faktoren ab.

"Das sind Themen, die Thomas (Tuchel, Anm. d. Red.) bei Bayern und Julian (Nagelsmann) für Deutschland entscheiden müssen. Das hängt auch von den Alternativen ab, die sie auf den Positionen haben", erklärte der Fußball-Lehrer: "Den Spieler grundsätzlich in Frage zu stellen, dafür gibt es für mich überhaupt keinen Grund. Dafür hat er viel zu lange bewiesen, wie gut und wie wertvoll er ist."