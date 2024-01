Reus kurz vor Liga-Restart im Baby-Glück

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank

Marco Reus freut sich über Nachwuchs

BVB-Star Marco Reus geht mit einem freudigen Ereignis in den Bundesliga-Restart mit Borussia Dortmund bei Darmstadt 98. Der frühere Borussen-Kapitän ist zum zweiten Mal Vater geworden.

Reus (34) und seine Ehefrau Scarlett Gartmann-Reus (30) gaben die Geburt am Freitag via Instagram bekannt. "Willkommen auf der Welt, kleines Wunder", schrieben beide zu einem Schwarz-Weiß-Bild. Name und Geschlecht des Babys verriet das Paar nicht.

Reus hatte wegen der Geburt das Trainingslager des BVB in Marbella vorzeitig verlassen. Der BVB-Star und seine Frau haben schon eine kleine Tochter, jetzt sind sie zu dritt.

Um Reus gab es zuletzt Wechsel-Gerüchte. Wie Transfer-Insider Emre Konur bei "X" meldete, seien Klubs aus Saudi-Arabien sowie aus der nordamerikanischen MLS heiß auf den Ex-BVB-Kapitän.

BVB: Reus im Sommer weg?

Reus' Vertrag beim BVB läuft nach der Saison aus. Über eine Verlängerung soll dem Vernehmen nach im Laufe des Frühjahrs entschieden werden.

Allerdings hatte "Bild" zuletzt spekuliert, die Chancen des 34-Jährigen auf einen Verbleib bei seinem Herzensklub seien womöglich nicht mehr allzu groß.

Demnach plane der BVB mit dem designierten Neuzugang und Rückkehrer Jadon Sancho nicht nur auf seiner Paradeposition, dem Offensivflügel, sondern auch auf der Zehn - also dort, wo sich Reus am wohlsten fühlt. Der dadurch angeheizte Konkurrenzkampf könnte dazu führen, dass der unter Trainer Edin Terzic ohnehin nicht mehr gesetzte Routinier künftig noch weniger Spielzeit erhält - und dadurch auch weniger Argumente für eine Weiterbeschäftigung beim BVB sammeln kann.

Erschwerend hinzu komme Reus' angeblich Rolle als Rädelsführer einer Revolte aus der Mannschaft gegen Terzic, hieß es in dem Medienbericht.

Diese Vorwürfe hatte der Ur-Dortmunder allerdings zuletzt in aller Deutlichkeit von sich gewiesen. "Es gab keinen Putschversuch. Weder von mir noch von anderen Spielern. Das zu lesen, war schon hart. Und es hat mich auch wütend gemacht", sagte er bei "Sport1".