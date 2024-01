Füllkrug-Klartext zur BVB-Hinrunde

IMAGO/David Inderlied

Niclas Füllkrug blickt auf die BVB-Hinrunde zurück

Borussia Dortmund stolpert über weite Teile durch die Bundesliga-Hinrunde. BVB-Stürmer Niclas Füllkrug sucht nach Erklärungen und hofft auf die Trendwende.

Nach bisher enttäuschendem Saisonverlauf legt BVB-Stürmer Niclas Füllkrug den Finger in die Wunde.

Nach 16 Spieltagen steht Borussia Dortmund nur auf Rang fünf der Tabelle. Vor allem gegen Ende der Saison lieferte der Ruhrpott-Klub teils einen Offenbarungseid nach dem anderen. Zuletzt gab es vier Bundesligaspiele ohne Sieg.

"Es war eine sehr intensive, lange Hinrunde", analysierte Niclas Füllkurg im Interview mit den "Ruhr Nachrichten". Es sei nicht mehr dieselbe Energie auf dem Platz gewesen, monierte er.

Plötzlich fehlt die Energie

"Alles was inklusive des Paris-Spiels war, war von der Energie her meistens gut. Aber man hat dann schon in den letzten Spielen gesehen, dass wir uns echt schwergetan haben, nochmal eine Schippe draufzulegen, wenn wir es mussten", sagte der BVB-Angreifer, der in dieser Saison bisher sieben Tore erzielte.

Man habe es zwar versucht, aber nicht mehr geschafft und "dadurch auch an Selbstvertrauen verloren".

"Es gab dann leider einfach viele Momente in den Spielen, die uns eher runter- als hochgezogen haben, weil unsere Aktionen nicht gesessen haben. Weil die Abschlüsse nicht gesessen haben, weil Augsburg dann auf einmal aus dem Nichts ein Tor gegen uns macht, das unser gesamtes Spiel wieder auf den Kopf stellt. Da mussten wir dann doppelt und dreifach arbeiten, um dieses Spiel noch zu drehen. Leider ist es uns nicht komplett gelungen."

Gegen Augsburg und Mainz spielte der BVB vor Weihnachten jeweils 1:1 und zog damit auch den Unmut der Fans auf sich.

Immer wieder Luft nach oben

Die fehlende Stabilität im BVB-Spiel liege ganz allein "an unserer Leistung". "Weil wir in den meisten Fällen die Mannschaft sind, die darüber entscheiden kann, wer das Spiel gewinnt. Es war so, dass wir da immer wieder Luft nach oben gelassen haben. Das gilt es jetzt in der Rückrunde zu verbessern."

Verwunderlich sind die Dortmunder Schwankungen vor allem, weil der BVB trotz der Ausreißer nach unten auch immer wieder gute Leistungen zeigte - vor allem in der Champions League.

Dies sei schwierig zu erklären, so Füllkrug. "Es ist einiges in der Hinrunde leider nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgenommen und vorgestellt haben, so dass sich das einfach in dieser Tabelle am Ende widerspiegelt."

In der Rückrunde der vergangenen Saison, als der 30-Jährige noch mit Werder gegen BVB spielte, habe der BVB ein anderes Selbstverständnis gehabt, um die Ergebnisse zu erzielen.

Die Trendwende gelinge nur durch harte Arbeit und Ergebnisse, sagte Füllkrug. Am einfachsten sei ein Start mit drei Siegen in Folge, dann könne ein Flow entstehen, der das Team weiter trage.