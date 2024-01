Auch das noch: Preis-Schock auf Schalke?

IMAGO/Neundorf/Kirchner-Media

Der Bierpreis auf Schalke könnte steigen

Die Fans des Zweitligisten FC Schalke 04 müssen sich offenbar schon bald auf neue Preise für Karten und das Catering im Stadion einstellen.

Der FC Schalke 04 ist finanziell nicht auf Rosen gebettet. So weit, so bekannt.

Der neue Vorstandsvorsitzender Matthias Tillmann deutet in einem Interview nun an, wie sich Einnahmen erwirtschaften lassen könnten. Denn einer der Schwerpunkte seiner Arbeit ist es, die Profitabilität des angeschlagenen Vereins zu verbessern.

FC Schalke 04: Bislang Kostenerhöhungen nicht weitergegeben

Ein möglicher Hebel ist das Catering im Stadion auf Schalke. "Im Catering hatten wir in der Vergangenheit Kostenerhöhungen, die wir nicht komplett weitergegeben haben", erläuterte Matthias Tillmann im Gespräch mit der "WAZ". Er wolle sich diesen Bereich genau anschauen.

Auf die Frage, ob dann die Preise für die Zuschauer in der Veltins-Arena steigen werden, antwortete der Schalke-Boss offen: "Das kann sein."

Tillmann verwies auf die angespannte wirtschaftliche Situation mit einer hohen Inflationsrate und deren Folgen.

"Wir sind da nicht befreit"

"Andere Vereine mussten etwas machen und auch wir sind da nicht befreit", sagte er. Tillmann kündigte an, "so Fan-freundlich wie möglich zu agieren". Preiserhöhungen werden sich aber wohl nicht vermeiden lassen. "Zumindest teilweise müssen wir die Preissteigerung weitergeben, ansonsten geht es zulasten unserer Marge. Das ist nicht nachhaltig für Schalke 04", sagte der Vorstandsvorsitzende weiter.

Ein halber Liter Bier in der Veltins Arena kostet momentan 4,60 Euro, eine Bratwurst 3,10 Euro. Wie lange das noch so bleibt, ist ungewiss.

Das ersten Schalker Heimspiel im neuen Jahr findet am 20. Januar (20.30 Uhr) gegen den Hamburger SV statt. Die Königsblauen stehen nach 17 Spieltagen auf Rang 14 der Tabelle. Ein Wiederaufstieg ist schon früh in der Saison in weitere Ferne gerückt.